Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус

Утверждается, что российские тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», якобы превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам.





Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту <…> Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.







