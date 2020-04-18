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Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус
18.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Утверждается, что российские тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», якобы превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам.
Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту <…> Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.
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«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые...
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