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ПРООН собирается выделить Беларуси $250 тыс. на борьбу с новым коронавирусом

18.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошли переговоры с главой верхней палаты парламента. Об этом сообщает телеканал СТВ.

 Разговор о помощи 17 апреля вели председатель Совета Республики Наталья Кочанова с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Переговоры проходили по видеосвязи.

Как сообщает officelife.media, размер возможной помощи составит $250 тыс. Деньги должны пойти на финансирование текущих мероприятий по борьбе с COVID-19 и проекты по преодолению поствирусных последствий в экономике и обществе.


О намерении поддержать Беларусь международная организация сообщила 14 апреля. Напомним, помощь предназначена для оказания поддержки национальной системе здравоохранения, наиболее уязвимым группам населения, для анализа последствий и пилотирования краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.
 
 
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Прошли переговоры с главой верхней палаты парламента. Об этом сообщает телеканал СТВ.
 
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