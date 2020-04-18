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ПРООН собирается выделить Беларуси $250 тыс. на борьбу с новым коронавирусом
18.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Прошли переговоры с главой верхней палаты парламента. Об этом сообщает телеканал СТВ.
Разговор о помощи 17 апреля вели председатель Совета Республики Наталья Кочанова с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Переговоры проходили по видеосвязи.
Как сообщает
О намерении поддержать Беларусь международная организация сообщила 14 апреля. Напомним, помощь предназначена для оказания поддержки национальной системе здравоохранения, наиболее уязвимым группам населения, для анализа последствий и пилотирования краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.
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Прошли переговоры с главой верхней палаты парламента. Об этом сообщает телеканал СТВ.
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