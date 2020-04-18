ПРООН собирается выделить Беларуси $250 тыс. на борьбу с новым коронавирусом

Разговор о помощи 17 апреля вели председатель Совета Республики Наталья Кочанова с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Переговоры проходили по видеосвязи.





officelife.media , размер возможной помощи составит $250 тыс. Деньги должны пойти на финансирование текущих мероприятий по борьбе с COVID-19 и проекты по преодолению поствирусных последствий в экономике и обществе. Как сообщает, размер возможной помощи составит $250 тыс. Деньги должны пойти на финансирование текущих мероприятий по борьбе с COVID-19 и проекты по преодолению поствирусных последствий в экономике и обществе.









О намерении поддержать Беларусь международная организация сообщила 14 апреля. Напомним, помощь предназначена для оказания поддержки национальной системе здравоохранения, наиболее уязвимым группам населения, для анализа последствий и пилотирования краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.



