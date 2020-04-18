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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18.04.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год накануне Пасхи верующие ждут схождения огня в Храме Гроба Господня. Сегодня, в Великую субботу, в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.


Фото: Reuters

Патриарх Иерусалимский Феофил III 18 апреля вышел из часовни над Гробом Господним с зажженными свечами.

Благодатный огонь сходит в часовню над Гробом Господним — Кувуклию. Обычно подготовка к церемонии начинается с утра. Сначала часовню осматривают и опечатывают. В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню. В часовне находится лампадка, куда снизойдет Благодатный огонь, и 33 свечи (по числу земных лет Иисуса Христа). Потом в часовню входит иерусалимский патриарх. Он снимает свое облачение и остается в полотняном подряснике, чтобы было видно, что у него нет с собой какого-либо источника огня. Вход в Кувуклию снова опечатывается, и люди молятся в ожидании схождения огня.

Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать начало последних времен — конца света.

В этом же году из-за пандемии коронавируса церемония схождения благодатного огня в храме Гроба Господня проходит без паломников. Количество участников церемонии также ограничено.

После церемонии огонь представители духовенства доставили от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где передали представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям, которые не могут выходить из своих самолетов из-за карантина.

Храм Гроба Господня, напомним, закрыли 26 марта.

 
 
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В этом году из-за пандемии коронавируса церемония схождения благодатного огня в храме Гроба Господня проходит без паломников.
 
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