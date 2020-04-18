Принц Гарри и Меган Маркл нашли необычную замену маскам, чтобы выйти на прогулку

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри были замечены на одной из улиц Лос-Анджелеса во время прогулки с собаками, пишет Daily Mail. Герцоги Сассекские недавно переехали в США из Канады и находились в режиме самоизоляции в своем доме.

Однако недавно пара участвовала в благотворительном проекте по доставке еды нуждающимся, и тогда герцоги признались, что было очень приятно, наконец, подышать свежим воздухом на улице.

Принц и его супруга решили вновь нарушить самоизоляцию и прогуляться. Они выехали в удаленное место, где нет людей, и устроили прогулку с собаками.

На опубликованных в соцсетях снимках, Маркл и ее муж запечатлены в банданах, которые они использовали вместо медицинских масок. Они взяли с собой также дезинфицирующее средство для рук. В городе введен особый режим связи с распространением коронавируса (нужно обязательно носить маски на улице), поэтому герцоги должны были соблюдать правила во время прогулки.

Принц вел на поводке своего черного лабрадора, а его супруга несла на руках своего любимого бигля.













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