ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус атакует дома престарелых в Старом и в Новом Свете

18.04.2020 21:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Очагом коронавирусной инфекции, как в Старом, так и в Новом Свете, все чаще становятся дома престарелых. В последние дни там произошло несколько совершенно чудовищных историй. Персонал просто бросал своих подопечных без всякого ухода. Далее - подробности.

Коронавирус вскрыл все ее недостатки американской медицины


Американская медицина остается самой дорогой на планете, уступая только медицине Маршалловых островов, и при этом всегда считалась одной из лучших. Коронавирус вскрыл все ее недостатки, но не дал проявиться ни одному из достоинств. Эпидемический удар пришелся на самые уязвимые слои общества - от инфекции несут наибольшие потери бедные и пожилые. Полиция нагрянула по анонимному звонку в морг одного из массачусетских домов престарелых и обнаружила там 17 трупов без свидетельств о смерти. Все они были жертвами коронавируса, но, похоже, властям об этом сообщать не планировалось: усопших тишком-молчком готовились либо похоронить, либо передать родным. 

Эрик Дэниэлсон, шеф полиции г. Эндовер: "Нарушен ли какой-то закон? Нет, в данных обстоятельствах нарушений мы не нашли. Нет у этого дела судебной перспективы!".

История выглядит мерзкой, но еще более чудовищная случилась за пару дней до того в Калифорнии. Там медперсонал просто не вышел на работу. Власти узнали об этом через двое суток: стариков накормили-напоили и обнаружили среди них три десятка больных коронавирусом. Чудом никто не умер: всех тут же развезли по больницам и другим пансионатам.

Хосе Арбальо, пресс-секретарь департамента здравоохранения округа Риверсайд: "Мы эвакуировали 84 пациента из этого учреждения: мне тяжело об этом говорить, но 2 дня назад большая часть сотрудников просто перестала приходить на работу. Они опасались за свою жизнь".

В Испании расследуют уголовное дело: еще в марте в одном из пансионатов армейские санитарные команды нашли брошенных пациентов - живых и мертвых.


Настолько жутких историй больше не случалось, но многие дома престарелых превратились в очаги эпидемий, при этом персонал оттуда разбегается - малочисленные оставшиеся едва обеспечивают уход.

Не лучше дела обстоят в Соединенном Королевстве. Что происходит за стенами домов престарелых - тайна для родных, врачей, правительства. Зараженных тысячи, больных сотни - и это самая осторожная оценка.

Вик Рейнер, директор национального форума соцобеспечения: "Сообщается, что растет количество смертей в домах престарелых и инвалидов. Но мы даже не знаем толком, сколько их. А нет точной статистики - нет ориентиров для правительства. И, следовательно, невозможно предложить правильные методы помощи пожилым".

Похожие драмы, грозящие стать трагедиями, случились в Смоленской области - там в Вязьме обнаружили полсотни зараженных. В Германии, где случайно диагностировали коронавирус у 70 постояльцев пансионата. А еще в Италии, Швеции, Дании. Проблема, конечно, в выборочном тестировании: заражение обнаруживают либо случайно, либо когда уже образовался эпидемический очаг и появились многочисленные больные. Но причины у этого бедствия всюду ровным счетом две: людская халатность и несовершенство управленческих процедур. Выяснилось, что национальная медицина может быть сколь угодно дорогой и даже считаться наилучшей. Но здравоохранение - это система. А задача этой системы - не столько творить порою чудеса и ставить на ноги безнадежных, сколько беречь общество от опасности, защищая не только каждого, но и всех. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очагом коронавирусной инфекции, как в Старом, так и в Новом Свете, все чаще становятся дома престарелых. В последние дни там произошло несколько совершенно...
 
Новости дня
Новости
 
Принц Гарри и Меган Маркл нашли необычную замену маскам, чтобы выйти на прогулку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика