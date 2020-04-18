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В Турции 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
18.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Жительница Турции в свои 107 лет смогла побороть коронавирус. Об этом
По данным источника, у женщины наблюдались клинические симптомами COVID-19: сильный кашель и температура. Ее доставили в клинику в Стамбуле 7 апреля.
Пациентке сделали тест на коронавирус, он дал положительный результат. Правда, болеть женщине пришлось недолго: всего спустя неделю ее выписали.
Врачи признались, что были приятно удивлены, что долгожительница смогла победить опасное заболевание. Медики полагают, что пациентке помогла сильная иммунная система.
Теперь женщине предстоит 14-дневный карантин, который она проведет дома. Ей будут помогать родственники.
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Жительница Турции в свои 107 лет смогла побороть коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail. По данным источника, у женщины наблюдались клинические симптомами COVID-19:...
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