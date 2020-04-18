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В Турции 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

18.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Жительница Турции в свои 107 лет смогла побороть коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, у женщины наблюдались клинические симптомами COVID-19: сильный кашель и температура. Ее доставили в клинику в Стамбуле 7 апреля.

Пациентке сделали тест на коронавирус, он дал положительный результат. Правда, болеть женщине пришлось недолго: всего спустя неделю ее выписали.


Врачи признались, что были приятно удивлены, что долгожительница смогла победить опасное заболевание. Медики полагают, что пациентке помогла сильная иммунная система.

Теперь женщине предстоит 14-дневный карантин, который она проведет дома. Ей будут помогать родственники.

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Жительница Турции в свои 107 лет смогла побороть коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail. По данным источника, у женщины наблюдались клинические симптомами COVID-19:...
 
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