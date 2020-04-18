В Турции 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Жительница Турции в свои 107 лет смогла побороть коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, у женщины наблюдались клинические симптомами COVID-19: сильный кашель и температура. Ее доставили в клинику в Стамбуле 7 апреля.

Пациентке сделали тест на коронавирус, он дал положительный результат. Правда, болеть женщине пришлось недолго: всего спустя неделю ее выписали.





Врачи признались, что были приятно удивлены, что долгожительница смогла победить опасное заболевание. Медики полагают, что пациентке помогла сильная иммунная система.

Теперь женщине предстоит 14-дневный карантин, который она проведет дома. Ей будут помогать родственники.

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