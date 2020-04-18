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Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса
18.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
В американском Техасе готовятся снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований – носить маски, не приближаться к друг другу и не собираться в группы более пяти человек.
В Европе сняли ограничения Дания, Чехия и Австрия. Готовятся отменить карантин Германия, Италия и Испания. Бразилия уже 19 апреля хочет открыть сухопутные границы и восстанавливать торговлю. При благоприятном развитии ситуации все ограничения в этой стране снимут к концу месяца.
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В американском Техасе готовятся снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В понедельник в штате...
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