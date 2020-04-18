ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса

18.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В американском Техасе готовятся снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса

В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований – носить маски, не приближаться к друг другу и не собираться в группы более пяти человек.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

В Европе сняли ограничения Дания, Чехия и Австрия. Готовятся отменить карантин Германия, Италия и Испания. Бразилия уже 19 апреля хочет открыть сухопутные границы и восстанавливать торговлю. При благоприятном развитии ситуации все ограничения в этой стране снимут к концу месяца. 

Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском Техасе готовятся снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В понедельник в штате...
 
Новости дня
Новости
 
В Турции 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика