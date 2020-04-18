«Но перегрузки». Ковальчук намекнул на то, что «Динамо» проиграло из-за перелета на самолете

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук отказался проводить совместную пресс-конференцию с главным тренером «Витебска», а дождавшись, когда его коллега покинет комнату, ответил на вопросы журналистов. Он подвел итог матча Брест проиграл Витебску. 3 команды возглавляют гонку, имея по 10 очков">против «Витебска» (0:1), сказал о перегрузках после перелета, отказался комментировать судейство и качество поля. Слова тренера приводит «Трибуна» .



Как и в прошлом году, в Витебск динамовцы прилетели на самолете. Но, похоже, тренер не был к этому готов. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Как прокомментируете судейство матча.

— Особо нечего сказать. Мы не смогли сыграть во многом из-за разной трактовки эпизодов. Если бы это было последовательно в обе стороны… Но это то мое субъективное мнение, но мне так показалось

— Оказал ли влияние пандемия коронавируса на игру вашей команды?

— Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз, чтобы с корабля на бал. Да, самолетом добираться быстрее, чем автобусом, но перегрузки. Я не знал, каким образом отреагируют организмы ребят.

— Получается, отразилась смена обстановки?

— Не знаю, ведь для нас это тоже такое в первый раз, чтобы к началу игры прилетели.

— Ожидали ли от «Витебска» такой игры?

— Все знают, «Витебск» команда неуступчивая, вопросов нет именно к сопернику.

— А к качеству поля?

— Мы не будем ссылаться на это.

— Прокомментируйте травмы Печенина и восстановление Лаптева?

— По поводу травмы Печенина будем разбираться, а Лаптев надеюсь к следующей игре будет готов.

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