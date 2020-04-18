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«Но перегрузки». Ковальчук намекнул на то, что «Динамо» проиграло из-за перелета на самолете
19.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук
— Как прокомментируете судейство матча.
— Особо нечего сказать. Мы не смогли сыграть во многом из-за разной трактовки эпизодов. Если бы это было последовательно в обе стороны… Но это то мое субъективное мнение, но мне так показалось
— Оказал ли влияние пандемия коронавируса на игру вашей команды?
— Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз, чтобы с корабля на бал. Да, самолетом добираться быстрее, чем автобусом, но перегрузки. Я не знал, каким образом отреагируют организмы ребят.
— Получается, отразилась смена обстановки?
— Не знаю, ведь для нас это тоже такое в первый раз, чтобы к началу игры прилетели.
— Ожидали ли от «Витебска» такой игры?
— Все знают, «Витебск» команда неуступчивая, вопросов нет именно к сопернику.
— А к качеству поля?
— Мы не будем ссылаться на это.
— Прокомментируйте травмы Печенина и восстановление Лаптева?
— По поводу травмы Печенина будем разбираться, а Лаптев надеюсь к следующей игре будет готов.
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Главный тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук подвел итог матча против «Витебска».
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