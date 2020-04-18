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Всё, что нам нужно, так это моральная поддержка и сознательность со стороны граждан — главный врач Буда-Кошелевской больницы

18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

 

Главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова рассказала «Авангарду», как работает учреждение и чего ждет от буда-кошелевцев:

—  На сегодняшний день во всех структурных подразделениях Буда-Кошелевской районной центральной  больницы прекращены плановые госпитализации. Пациенты могут быть госпитализированы только по экстренным показаниям.  Запрещены также и посещения пациентов. Родственники и близкие могут приносить передачи, но их придется оставить на посту. Наши сотрудники доставят их адресату. Подобные повышенные меры безопасности введены во всех медучреждениях Беларуси.

К сожалению, у нас есть случаи заражения COVID-19 среди медработников. Это медсестры и младший медицинский персонал. У подавляющего  большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Случаев заражения среди врачебного персонала нет. Тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.

Необходимых средств защиты у медиков и персонала хватает. Поставки идут. Что особенно важно и нужно — медработники на передовой, те, кто тесно контактируют с пациентами с подозрением на COVID-19, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Постоянно проводятся дезинфекционные мероприятия. Необходимым оборудованием и дезинфектантами мы обеспечены. Свободные койки тоже есть. Всё, что на сегодняшний день нам нужно, так это моральная поддержка и сознательность со стороны граждан. Сегодня крайне важно соблюдать правила гигиены и по возможности оставаться дома. Хочется поблагодарить за помощь предприятия, как государственные, так и частные, общественные организации и обычных граждан. Люди звонят, хотят помочь, интересуются, что сегодня нужно больнице.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

 
 
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  Главный врач Буда-Кошелевской центральной районной больницы Жанна Евтухова рассказала «Авангарду», как работает учреждение и чего ждет от...
 
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