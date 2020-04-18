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Косплей, музыка и кулинария: чем россияне спасаются от скуки на второй неделе карантина?

18.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Косплей, музыка и кулинария: чем россияне спасаются от скуки на второй неделе карантина?

Остаться на месяц наедине с собой и со своими близкими: россияне, прожив две недели на самоизоляции, теперь добавляют – еще бы остаться в живых. Когда порядок наведен в квартирах даже там, где годами не ступала нога человека, приготовлено и съедено то, что раньше было только в меню «по праздникам», народ заскучал. И принялся развлекаться. Хэштеги #сидимдома заполонили рунет, а вместе с ними в сети активно ищут 1000 и один способ, как убить время, чтобы не убить кого-то другого.  


Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии: «Это кризис. По-старому уже нельзя. Что для нас жизнь? Это какой-то круговорот событий: потребление, ипотеки, какие-то впечатления, выставки и т.д. А вот когда этого потребления нет, мы начинаем себя очень скверно чувствовать. Это, как наркоман, который должен употреблять наркотик, а у нас есть шанс слезть с этой иглы, то есть познакомиться с самим собой». 

Знакомиться, в том числе и с самим собой, лучше за столом, решили россияне. Абсолютный хит тех, кто не выходит сейчас из комнаты – кулинария. Тем более, что многие на волне паники сделали годовой продуктовый запас. Теперь приходится есть! Например, гречку варят, тушат, превращают в котлеты. Конечно, над собой смеются. Те, кто поизобретательнее и более умел, смеются и над коронавирусом. 

Многие селебрити, сейчас тоже запертые в четырех стенах, виртуально пошли в народ. В сети организовывают чаты с поклонниками и квартирники-карантинники. Руслан Алехно на связи каждый вечер. Навестить родных в Беларуси из-за закрытых Россией границ он не может, передает всем привет через прямые трансляции.

Самоизолированный зритель не только подпевает, но и с удовольствием поет сам. Лишившаяся из-за коронавируса очного участия в «Евровидении» российская группа Little Big объявила внутристрановой конкурс «Карантиновидение». Вначале спели сами, а теперь среди участников тысячи россиян.

В невольном заточении сейчас оказались и иностранные журналисты. Корпункт ОНТ тоже на самоизоляции. За это время у нас появилась небольшая галерея из самодельных раскрасок, личная страница в Instagram у собаки. Так же мы не прошли мимо очень популярной сейчас у соблюдающих домашний режим акции «Изоляция». Тут граждане косплеят: воссоздают из подручных средств копии известных картин. Моделями становятся дети, взрослые и даже продукты из холодильника.

И пусть исполнение порой далеко и от идеала, и от оригинала, главное, утверждают психологи, включиться хоть в какую-то работу. И направить энергию на что-то созидательное. Иначе – точно кто-то может пострадать. Вот как, например, в случае с видео, автор которого со всей силы пинает кошку: после шквала критики в соцсетях автор ролика публично извинился…перед кошкой. Несмотря на это, зоозащитники обратились в полицию. Ну, как тут не вспомнить советский плакат: «Скорей бы понедельник и снова на работу».

Валерий Соловей, политический аналитик: «Осваиваясь в этом новом состоянии, мы должны не забывать, что это состояние не нормальное. То есть мы с вами привыкаем жить в ненормальности. И главное для нас в этой ненормальности – не потерять чувство здравого смысла и сохранить психическую уравновешенность. Я бы даже заострил, сохранить психическое здоровье. Риск сейчас, прошу прощения за вульгаризм, поехать "кукушкой" очень велик».

К слову, поиск новостей о том, когда в России отменят «домашний арест», сейчас в топе крупнейших агрегаторов. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что самоизолированные россияне не перестают следить и за новостями о коронавирусе. Правда, популярными все чаще становится те, что вызывают улыбку, ведь от страха тоже наступает усталость. Вот недавно активно обсуждали арест Иисуса на Патриарших. И это не о Булгакове, а о москвиче, который нарушил правила изоляции и ушел гулять с собакой дальше, чем на 100 разрешенных от дома метров. За что был задержан полицией и оштрафован на 15 долларов. А грозили 15-ю сутками. Отпустили бы Иисуса, символично, как раз к Пасхе. Ну чем не сюжет для нового романа, который, быть может, уже пишет кто-то из миллионов россиян, запертых в своей квартире. Тот, кто составляет летопись этих затяжных «дней сурка», пережить которые становится все сложнее. 

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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Остаться на месяц наедине с собой и со своими близкими: россияне, прожив две недели на самоизоляции, теперь добавляют – еще бы остаться в живых. Когда порядок...
 
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