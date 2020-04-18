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Британская королева впервые отметит день рождения без салюта
18.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония выноса знамени в честь дня рождения королевы 13 июня не состоится из-за эпидемии коронавируса.
Парад выноса знамени – одна из самых ярких церемоний в Великобритании. Обычно в нем участвуют почти 1500 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей.
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Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в...
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