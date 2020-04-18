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Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

18.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония выноса знамени в честь дня рождения королевы 13 июня не состоится из-за эпидемии коронавируса.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

Парад выноса знамени – одна из самых ярких церемоний в Великобритании. Обычно в нем участвуют почти 1500 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

Люди в материале: Елизавета II

 
 
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Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в...
 
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