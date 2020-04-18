ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

18.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

Все чаще на интернет-площадках оплата принимается в криптоактивах. В связи с этим преступники могут выдавать себя за поставщиков медоборудования. ФБР советует пользователям интернета руководствоваться здравым смыслом, проверять законность работы поставщиков услуг и сообщать правоохранительным органам о попытках шантажа и вымогательства.

ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

Призвал покупателей к бдительности и Интерпол. В частности в том, что касается заказа по интернету защитных масок, дезинфицирующих средств, лекарств, а также не существующей пока вакцины от коронавируса.

Люди в материале: нет

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости
 
Техас готовится к отмене ограничений, введённых из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика