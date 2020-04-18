На фоне вспышки коронавируса. 5-й тур чемпионата Беларуси побил антирекорд посещаемости стадионов

Источник материала: Tut.by

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Завершившийся 18 апреля пятый тур чемпионата Беларуси по футболу установил антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2403 человека.

Меньше всего зрителей было на игре «Энергетика-БГУ» против «Городеи» — 123 зрителя. Самым посещаемым стал матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимал «Торпедо-БелАЗ» , туда пришло 672 болельщика.



На стадион «Динамо» пришло 317 зрителей. Фото: ФК «Динамо» (Минск)

После небольшого всплеска посещаемости в четвертом туре , пятый зафиксировал провал.

Напомним, третий тур с трибун наблюдало 2619 зрителей. Во втором туре — 8958 болельщиков. А стартовал чемпионат с 10 474 зрителей.

Как ранее заявлял министр спорта Сергей Ковальчук , если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата.

— Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти, — сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».

Как сообщил сегодня Минздрав , в Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека с коронавирусом. Судя по всему, ведомство имеет в виду все же не всех госпитализированных, а именно пациентов с COVID-19.

«Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.

Видимо, в новую статистику не вошли амбулаторные пациенты с коронавирусом — те, кто переносит заболевание бессимптомно или легко и лечится дома.

По данным на 17 апреля, напомним, было зафиксировано 4779 случаев коронавируса, выздоровели и были выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента. В прошлые сутки было зарегистрировано 575 случаев — это был рекордный показатель с начала вспышки.

17 апреля стартовал чемпионат в первой лиге, а 18 апреля — во второй. Начало женского чемпионата решили отложить из-за возможного контакта футболисток с носителем вируса.

Старт шестого тура в высшей лиге мужского чемпионата намечен на 24 апреля.

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