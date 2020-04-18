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На фоне вспышки коронавируса. 5-й тур чемпионата Беларуси побил антирекорд посещаемости стадионов
19.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершившийся 18 апреля пятый тур чемпионата Беларуси по футболу установил антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2403 человека.
Меньше всего зрителей было на игре
После небольшого
Напомним,
Как
— Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.
Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти, — сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».
Как
«Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.
Видимо, в новую статистику не вошли амбулаторные пациенты с коронавирусом — те, кто переносит заболевание бессимптомно или легко и лечится дома.
По данным на 17 апреля, напомним, было зафиксировано 4779 случаев коронавируса, выздоровели и были выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента. В прошлые сутки было зарегистрировано 575 случаев — это был рекордный показатель с начала вспышки.
17 апреля стартовал чемпионат в первой лиге, а 18 апреля — во второй. Начало
Старт шестого тура в высшей лиге мужского чемпионата намечен на 24 апреля.
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Все матчи тура посетило 2403 зрителя.
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