Средняя посещаемость первой лиги на 6 болельщиков ниже, чем 5-го тура элитного дивизиона

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость стартового тура первой лиги 292 человека. Отметим, что этот показатель на 39,9% ниже, чем в прошлом году (486 фанатов).

В пятом туре высшей лиги в среднем на матчи пришло 298 болельщиков. В четвертом туре в среднем на встречах побывали 459 фанатов, в третьем – 327. Средняя посещаемость высшей лиги составляет 703 человека.

Самая посещаемая игра тура в двух лигах («Гомель» – «Нафтан») – 1070 человек.

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где не приостановлен футбольный чемпионат. Посещаемость лиги резко упала из-за распространения коронавируса .

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.

На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека, 458 человек выздоровели и выписаны, 45 умерли.

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