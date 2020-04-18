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Средняя посещаемость первой лиги на 6 болельщиков ниже, чем 5-го тура элитного дивизиона
19.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость стартового тура
В пятом туре
Самая посещаемая игра тура в двух лигах («Гомель» – «Нафтан») – 1070 человек.
Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где не приостановлен футбольный чемпионат. Посещаемость лиги резко упала из-за распространения
Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.
На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека, 458 человек выздоровели и выписаны, 45 умерли.
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Средняя посещаемость стартового тура первой лиги 292 человека.
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