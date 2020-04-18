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Бросили все ради волонтерства: что объединило фитнес-тренера, дизайнера и монахиню?
18.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пасха – отличное время для добрых дел. И они никогда не бывают маленькими. Желание так велико, что новые решения приходят легко. Люди разных судеб и профессий, а в нашем случае это фитнес- тренер, дизайнер и монахиня, свои обычные дела отодвинули на второй план, чтобы помогать в не простом и опасном деле, деле борьбы с коронавирусом.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Пасха – отличное время для добрых дел. И они никогда не бывают маленькими. Желание так велико, что новые решения приходят легко. Люди разных судеб и профессий, а в...
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