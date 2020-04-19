Христос воскрес! Православные христиане празднуют Пасху. Трансляция службы

Источник материала: Tut.by

Сегодня православные празднуют Воскресение Христово и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Пасха — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В канун праздника Воскресения Христова митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился с Пасхальным посланием ко всем прихожанам Белорусской православной церкви.

«Воскресение Христово — неоскудевающий источник нашей веры, прочное основание надежды, краеугольный камень любви к Богу и ближним. Идут века, сменяются поколения, но Святая Церковь, не ослабевая в усердии и пламенея духом, со дерзновением свидетельствует о Воскресении Христа Спасителя, открывшего врата в Царство Небесное каждому, кто стремится жить с Богом, кто, следуя призыву Божию, уклоняется от зла и творит добро, — говорит прихожанам митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. — Христиане не должны поддаваться никаким страхам. „Не бойтесь!“ — возвестил Воскресший Спаситель женам-мироносицам, а вместе с ними — и всем нам… Будем стремиться жить так, чтобы быть для наших ближних примером выдержки и рассудительности, столпами веры в Бога и верности Святой Церкви Христовой, проявляя к окружающим нас людям снисходительность, отзывчивость и братскую любовь.

…Наш христианский путь в этом мире — это путь бескорыстной помощи ближним, путь прощения нанесенных нам обид, путь деятельного милосердия и жертвенной любви, — отмечается в послании. — Стезя эта непроста, но тех, кто шествует по ней, Сам Господь сделает наследниками жизни вечной и соучастниками победы над смертью, явленной в Светлом Христовом Воскресении!».



Фото: church.by

Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. Ровно в полночь в храмах начинается торжественная служба, затем крестный ход вокруг храма, со свечами, под торжественный звон колокола. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священники освящают принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи — некоторые прихожане освящают их в Страстную субботу.

Напомним, что в этом году в связи со вспышкой коронавируса представители Белорусской православной церкви обратились к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений.

Несмотря на просьбу, двери храмов для прихожан по-прежнему открыты. Представители БПЦ рекомендуют воздержаться от посещения пасхальных богослужений людей с признаками ОРВИ, больных и слабых. Те, кто останется дома, смогут посмотреть праздничные богослужения по телевизору или онлайн.

Прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора с 23.45 идет на телеканале «Беларусь 1». Онлайн-трансляции богослужений на своих ютьюб-каналах ведут приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска.

Транслирует службу также Свято-Петро-Павловский собор в Минске.

Прихожан, которые все-таки пойдут в храмы, просят надевать маски и перчатки. Перед тем, как отправиться на службу, им рекомендуют помыть руки и обработать их антисептиком. Во время службы следует выдерживать расстояние метр-полтора друг от друга.

Издавна принято, что первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Но сколько бы символов ни имело Воскресение Христа, священнослужители призывают помнить не о внешнем, а о внутреннем: укреплять свою веру и освящать в первую очередь сердце и душу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

« Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — заявил недавно митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким». Напоминаем, кстати, что освятить кулич можно и самому : в воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, стоит трижды прочесть пасхальный тропарь и окропить кулич и яйца святой водой.

Христос Воскрес!