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«Стартап Года Беларуси» может произвести революцию в борьбе с коронавирусом
19.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Bybanner
Источник материала: Bybanner
В 2017 году белорусский стартап «Healthy Networks» разработал проект Lung Passport («Паспорт легких»). Тогда он стал победителем финала конкурса стартапов "
В проекте — мобильное приложение и электронный стетоскоп, который автоматически распознает звуки в легких, в том числе и характерные для пневмонии. То, что вначале представлялось узкоспециализированным, неожиданно оказалось исключительно актуальным в условиях пандемии коронавируса.
Теперь разработчики проекта вместе с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО договариваются о сотрудничестве с Минздравом, чтобы во время пандемии отдаленно отслеживать состояние пациентов с легкими симптомами COVID-19 и их контактов.
«У многих пациентов коронавирус проходит в легкой форме. Соответственно, в стационар их, а также их контактов, отправлять нецелесообразно и неправильно, потому что там они заражают других в большей степени, чем дома. Разумный выход из ситуации - самоизоляция, но при этом нужно, чтобы у пациента и врача была возможность отслеживать развитие заболевания, - сообщил «Нашей Ниве» один из авторов проекта Максим Зябко. - Наше приложение подскажет и врачу, и пациенту, что у больного имеются изменения в легких, покажет, где появляются звуки, характерные для пневмонии. А из-за того, что у коронавируса основная патология - это пневмония, то при ее развитии врач может отдаленно оценить состояние пациента и сказать, нуждается ли он в госпитализации».
Как это работает?
После установки приложения пользователь слушает себя и членов своей семьи электронным стетоскопом, а также проходит опрос: какая температура, сухой или мокрый кашель, частота кашля, наличие мокроты и т. д.
Результаты так называемого анамнеза систематизируются и показываются врачу в простом и понятном графике, где красным цветом будут выделены опасные симптомы пациента, желтым — симптомы средней опасности, а зеленым — безопасные.
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В 2017 году белорусский стартап «Healthy Networks» разработал проект Lung Passport. Тогда он стал победителем финала конкурса стартапов 'Стартап Года'.
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