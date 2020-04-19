19 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

Источник материала: KYKY

К утру 19 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,3 миллиона человек. Погибли – 158 тысяч, а вылечились – больше 589 тысяч.

Вот пятерка стран – лидеров по количеству случаев коронавируса:

США: 718 тысяч случаев заражения;

Испания: 191 тысяча;

Италия: 175 тысяч;

Франция: 149 тысяч;

Германия: 142 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям от коронавируса:

США: 37 тысяч летальных исходов;

Италия: 23 тысячи;

Испания: 20 тысяч;

Франция: 19 тысяч;

Британия: 15 тысяч.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне. Вот по этой ссылке .

Что происходит в мире

В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая.



США остается лидером среди всех стран мира по количеству случаев заражения и смертей от коронавируса. Только в Нью-Йорке госпитализированы больше 50 тысяч пациентов с COVID-19, умерло в этом штате уже больше 13 тысяч человек. Поэтому власти Нью-Йорка призвали горожан помочь им в поиске нарушителей режима самоизоляции и социального дистанцирования. Попросили фотографировать толпы людей в метро, магазине – где угодно, и присылать фото на специальный номер. Нарушителей будут наказывать.



Хорошие новости пришли из Великобритании – там количество пациентов с коронавирусом, которым необходимо стационарное лечение, начало активно сокращаться. Британские власти считают, что им удалось замедлить скорость распространения вируса. Также в Великобритании скоро начнут массовое производство вакцины от коронавируса, но она еще не прошла клинические испытания.



Однако, королева Великобритании Елизавета II попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса.



Плохие новости пришли из Испании – местная полиция зарегистрировала там больше 80 000 вызовов, связанных с гендерным насилием в первый месяц изоляции в стране. Это на 25% больше по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный 31-дневный период.



Ученые Сингапура объявили, что версия о том, что коронавирус создали намеренно в лаборатории, – антинаучна. Мол, это невероятно.



Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая – так решил мэр Сергей Собянин. Всего в России уже больше 36 тысяч случаев коронавируса, из них – больше 20 тысяч зарегистрировано именно в Москве и московской области.



Туристический сезон в Турции могут открыть в конце мая. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Что происходит в Беларуси

Вчера, 18 апреля, KYKY опубликовал текст под названием «ВОЗ уехал, а клоуны остались» . Потому что Минздрав опять начал скрывать статистику по коронавирусу. 18 апреля в telegram-канале ведомства рассказали , что в стране 3282 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, 458 – выздоровели, 45 – погибли. То есть всего – 3 785 случаев коронавируса. Но! 17 апреля тот же Минздрав сообщил, что в насчитали уже 4779 заболевших.



Как так? Объясняем: раньше Минздрав публиковал цифру «зарегистрированных» случаев COVID-19. А 18 апреля дал лишь данные по количеству зараженных, которые лечатся «на стационарном лечении». Но сейчас многие беларусы с COVID-19 лечатся дома, если у них нет серьезных симптомов. И их, видимо, решили не считать в итоговую цифру по числу зараженных. Вот такая занимательная математика от Минздрава.



. Потому что Минздрав опять начал скрывать статистику по коронавирусу. 18 апреля в telegram-канале ведомства , что в стране 3282 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, 458 – выздоровели, 45 – погибли. То есть всего – 3 785 случаев коронавируса. Но! 17 апреля тот же Минздрав сообщил, что в насчитали уже 4779 заболевших. Как так? Объясняем: раньше Минздрав публиковал цифру «зарегистрированных» случаев COVID-19. А 18 апреля дал лишь данные по количеству зараженных, которые лечатся «на стационарном лечении». Но сейчас многие беларусы с COVID-19 лечатся дома, если у них нет серьезных симптомов. И их, видимо, решили не считать в итоговую цифру по числу зараженных. Вот такая занимательная математика от Минздрава. В Беларуси все еще идет чемпионат по футболу – единственный во всей Европе. 5-й тур чемпионата побил антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2403 человека. Такими популярными беларуские футболисты не были никогда.



антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2403 человека. Такими популярными беларуские футболисты не были никогда. 8 апреля в Борисове умер Василий Липилин – 50-летний фельдшер скорой помощи. Его коллега рассказал журналистам, что у Василия была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус. Но министр здравоохранения Владимир Караник на очередном стриме Минздрава сказал, что «смерть фельдшера может быть не связана с коронавирусом». Сын Василия – Даниил Липкин – решил ответить министру, что это не так .



Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

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