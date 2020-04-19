19 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне. Вот по этой ссылке.
Что происходит в мире
В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая.
США остается лидером среди всех стран мира по количеству случаев заражения и смертей от коронавируса. Только в Нью-Йорке госпитализированы больше 50 тысяч пациентов с COVID-19, умерло в этом штате уже больше 13 тысяч человек. Поэтому власти Нью-Йорка призвали горожан помочь им в поиске нарушителей режима самоизоляции и социального дистанцирования. Попросили фотографировать толпы людей в метро, магазине – где угодно, и присылать фото на специальный номер. Нарушителей будут наказывать.
Хорошие новости пришли из Великобритании – там количество пациентов с коронавирусом, которым необходимо стационарное лечение, начало активно сокращаться. Британские власти считают, что им удалось замедлить скорость распространения вируса. Также в Великобритании скоро начнут массовое производство вакцины от коронавируса, но она еще не прошла клинические испытания.
Однако, королева Великобритании Елизавета II попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса.
Плохие новости пришли из Испании – местная полиция зарегистрировала там больше 80 000 вызовов, связанных с гендерным насилием в первый месяц изоляции в стране. Это на 25% больше по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный 31-дневный период.
Ученые Сингапура объявили, что версия о том, что коронавирус создали намеренно в лаборатории, – антинаучна. Мол, это невероятно.
Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая – так решил мэр Сергей Собянин. Всего в России уже больше 36 тысяч случаев коронавируса, из них – больше 20 тысяч зарегистрировано именно в Москве и московской области.
Туристический сезон в Турции могут открыть в конце мая. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
Что происходит в Беларуси
Вчера, 18 апреля, KYKY опубликовал текст под названием «ВОЗ уехал, а клоуны остались». Потому что Минздрав опять начал скрывать статистику по коронавирусу. 18 апреля в telegram-канале ведомства рассказали, что в стране 3282 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, 458 – выздоровели, 45 – погибли. То есть всего – 3 785 случаев коронавируса. Но! 17 апреля тот же Минздрав сообщил, что в насчитали уже 4779 заболевших.
Как так? Объясняем: раньше Минздрав публиковал цифру «зарегистрированных» случаев COVID-19. А 18 апреля дал лишь данные по количеству зараженных, которые лечатся «на стационарном лечении». Но сейчас многие беларусы с COVID-19 лечатся дома, если у них нет серьезных симптомов. И их, видимо, решили не считать в итоговую цифру по числу зараженных. Вот такая занимательная математика от Минздрава.
В Беларуси все еще идет чемпионат по футболу – единственный во всей Европе. 5-й тур чемпионата побил антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2403 человека. Такими популярными беларуские футболисты не были никогда.
8 апреля в Борисове умер Василий Липилин – 50-летний фельдшер скорой помощи. Его коллега рассказал журналистам, что у Василия была двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус. Но министр здравоохранения Владимир Караник на очередном стриме Минздрава сказал, что «смерть фельдшера может быть не связана с коронавирусом». Сын Василия – Даниил Липкин – решил ответить министру, что это не так.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.