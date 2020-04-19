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Жизнь до и после коронавируса. Истории двух белорусок, поборовших опасную инфекцию

19.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жизнь до и после коронавируса. Истории двух белорусок, поборовших опасную инфекцию

Главное – не болеть. Наши героини этого, к сожалению, не избежали. Две смелые женщины. Одна – стала первой белоруской, которой поставили диагноз COVID-19. Та самая дизайнер из Витебска, что вернулась из Италии. Вторая героиня стала первой женщиной с этим диагнозом в Вилейке. Сама медик, санитарка в 3-й больнице Минска. Заразилась от пациентов. Обе – очень сильные женщины. Первая героиня относительно легко перенесла болезнь. Вторая – гораздо труднее. Возраст, была двусторонняя пневмония, еще у нее сопутствующее – ишемическая болезнь сердца и высокое давление. Какие чувства они испытывали, как оценивают работу врачей и как к ним отнеслось общество? 

Подробности смотрите в видеоинформации:


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Главное – не болеть. Наши героини этого, к сожалению, не избежали. Две смелые женщины. Одна – стала первой белоруской, которой поставили диагноз COVID-19. Та самая...
 
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