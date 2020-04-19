ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт

19.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложит бразильскому нападающему Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год.




Об этом, как передает ТАСС, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

По информации источника, испанская "Барселона" заинтересована в возвращении 28-летнего бразильца, однако в пятницу радиосеть Catalunya Radio сообщила, что Неймар не перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 гг., став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка, а также завоевал Суперкубок страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложит бразильскому нападающему Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год.
 
Новости дня
Новости
 
250 медиков занимаются лечением пациентов «инфекционки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика