Кореличская районная библиотека предлагает книгоманам новые услуги

Источник материала: Полымя

У каждого из нас в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 появились ограничения в жизни, учебе, работе. Изменения коснулись и деятельности всех структурных подразделений ГУК «Кореличская районная библиотека».





В библиотеках района перенесены запланированные на ближайшее время массовые мероприятия и экскурсии. Но индивидуальное обслуживание читателей осуществляется в обычном режиме.

Также библиотеки предлагают дополнительные услуги, которые сократят время пребывания людей в общественном месте либо позволят получить желаемое, не посещая нас. В частности, продление срока пользования литературой, взятой на абонементе, осуществляется посредством телефонной связи.

Помимо этого, библиотекари готовы сделать подбор литературы к определенному времени и дате по предварительной записи. Читателям только необходимо прийти и забрать нужные книги.

Для граждан с инвалидностью и лиц пожилого возраста заказанную литературу библиотекари доставят на дом.

Обратите внимание на то, что сейчас ограничена работа читальных залов Кореличской районной и детской библиотек, обслуживание читателей ведется на абонементе.