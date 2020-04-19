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Кореличская районная библиотека предлагает книгоманам новые услуги

19.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

У каждого из нас в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 появились ограничения в жизни, учебе, работе. Изменения коснулись и деятельности всех структурных подразделений ГУК «Кореличская районная библиотека».

Кореличская районная библиотека предлагает книгоманам новые услуги

В библиотеках района перенесены запланированные на ближайшее время массовые мероприятия и экскурсии. Но индивидуальное обслуживание читателей осуществляется в обычном режиме.

Также библиотеки предлагают дополнительные услуги, которые сократят время пребывания людей в общественном месте либо позволят получить желаемое, не посещая нас. В частности, продление срока пользования литературой, взятой на абонементе, осуществляется посредством телефонной связи.

Помимо этого, библиотекари готовы сделать подбор литературы к определенному времени и дате по предварительной записи. Читателям только необходимо прийти и забрать нужные книги.

Для граждан с инвалидностью и лиц пожилого возраста заказанную литературу библиотекари доставят на дом.

Обратите внимание на то, что сейчас ограничена работа читальных залов Кореличской районной и детской библиотек, обслуживание читателей ведется на абонементе.

 
 
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У каждого из нас в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 появились ограничения в жизни, учебе, работе. Изменения коснулись и деятельности
 
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