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Netflix обогнал по стоимости Disney

19.04.2020 12:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Netflix обогнал по стоимости Disney

Американской компании Netflix впервые удалось обогнать по стоимости компанию Disney. Об этом сообщает издание Variety.

Произошло это после того, как цена акций Netflix выросла на 3%, достигнув стоимости в $426,75 за единицу и рыночная капитализации стримингового сервиса достигла отметки в $187,3 млрд. при этом стоимость компании Disney на тот момент составляла $186,6 млрд. Перед этим акции Disney потеряли 2,5% своей стоимости.

Ранее рекордный показатель стоимости акций Netflix находился на отметке в $418,97. Прибыли компании сейчас переживают период активного роста из-за пандемии коронавируса, вынудившей людей по всему миру оставаться дома и развлекать себя просмотром фильмов и сериалов.

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Американской компании Netflix впервые удалось обогнать по стоимости компанию Disney. Об этом сообщает издание Variety. Произошло это после того, как цена акций Netflix выросла...
 
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