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Netflix обогнал по стоимости Disney
19.04.2020 12:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Американской компании Netflix впервые удалось обогнать по стоимости компанию Disney. Об этом
Произошло это после того, как цена акций Netflix выросла на 3%, достигнув стоимости в $426,75 за единицу и рыночная капитализации стримингового сервиса достигла отметки в $187,3 млрд. при этом стоимость компании Disney на тот момент составляла $186,6 млрд. Перед этим акции Disney потеряли 2,5% своей стоимости.
Ранее рекордный показатель стоимости акций Netflix находился на отметке в $418,97. Прибыли компании сейчас переживают период активного роста из-за пандемии коронавируса, вынудившей людей по всему миру оставаться дома и развлекать себя просмотром фильмов и сериалов.
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Американской компании Netflix впервые удалось обогнать по стоимости компанию Disney. Об этом сообщает издание Variety. Произошло это после того, как цена акций Netflix выросла...
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