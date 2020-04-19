Netflix обогнал по стоимости Disney

Источник материала: ОНТ

Американской компании Netflix впервые удалось обогнать по стоимости компанию Disney. Об этом сообщает издание Variety.

Произошло это после того, как цена акций Netflix выросла на 3%, достигнув стоимости в $426,75 за единицу и рыночная капитализации стримингового сервиса достигла отметки в $187,3 млрд. при этом стоимость компании Disney на тот момент составляла $186,6 млрд. Перед этим акции Disney потеряли 2,5% своей стоимости.

Ранее рекордный показатель стоимости акций Netflix находился на отметке в $418,97. Прибыли компании сейчас переживают период активного роста из-за пандемии коронавируса, вынудившей людей по всему миру оставаться дома и развлекать себя просмотром фильмов и сериалов.

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