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Сколько стоит квартира в Минске? Большой обзор новостроек с ценами от застройщиков (часть 2)
24.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем рассказывать о том, за сколько в Минске сейчас можно купить квартиру в новостройке. Если пропустили, то первая часть обзора ЖК –
«Вершина»
На месте бывших полей в районе Сухарево компания «Строминвест» с 2022 года возводит жилой комплекс «Вершина». Сейчас тут уже готов первый квартал из трех домов. Всего же застройщик собирается возвести 8 многоэтажек. Особенность этого ЖК в том, что все квартиры тут продаются только после сдачи дома в эксплуатацию. То есть, никаких волнений и переживаний: человек сразу получает и ключи, и все документы.
Весь жилой комплекс рассчитан на 10 тысяч жителей. От соседей по Сухарево «Вершина» отличается стильной архитектурой и минималистичным дизайном.
Квартиры в «Вершине» сдаются с черновой отделкой. В ЖК можно приехать на экскурсию и буквально на месте сделать выбор. Свои автомобили жильцы смогут хранить на парковке у дома или на двухуровневом паркинге. В домах есть кладовые, а во дворе – гараж для велосипедов. В перспективе квартал обзаведется собственным торговым центром, детским садом и школой.
Сейчас свободные квартиры площадью от 43 до 107 квадратных метров есть во всех трех домах. Правда, в первой высотке небольших квартир уже не осталось. А вот в самой свежей многоэтажке выбор однушек площадью от 43 до 52 квадратных метров пока еще есть – причем, на разных этажах. Во втором доме также остались квартиры по 48-49 метров. Стоимость квадратного метра – от 1550-1650 долларов за метр. Готовую квартиру можно приобрести в кредит, рассрочку или лизинг.
Итого:
− однокомнатная квартира (44 квадратных метра) в ЖК «Вершина» − 71,5 тысячи долларов.
«Гранд Кристал»
В прошлом году в микрорайоне Лебяжий началась стройка жилого комплекса под названием «Гранд Кристал». В эффектном комплексе будет 3 подъезда и 422 квартиры. Помимо квартир тут запланированы коммерческие помещения на первом этаже и пристроенный двухэтажный паркинг на 68 мест.
В новостройке, которая только-только показывается из котлована, запроектировали студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Жилье в многоэтажке будут сдавать с черновой отделкой, которая предусматривает штукатурку стен и перегородок, розетку для электроплиты, установку унитаза в санузле.
Рядом с домом обустроят пешеходные дорожки, тротуары, газоны, установят детскую игровую и спортивную площадки, малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Сейчас на участке за проспектом Победителей вовсю кипит работа. Завершить строительство жилого дома должны в ноябре 2026 года.
По первой декларации всем желающим в ЖК «Гранд Кристал» предложили 17 студий и однокомнатных квартир по стоимости от 6755 до 7105 рублей (от 1990 до 2095 долларов) за квадратный метр. Площади студий и однушек варьируются от 28 до 49 квадратных метров. Получается, что 28-метровая студия обойдется дольщику в 58−59 тысяч долларов, 40-метровая однушка – в 81 тысячу долларов.
Итого:
− квартира-студия (28 квадратныхметров) в ЖК «Гранд Кристал» − 59 тысяч долларов.
«Гранд Авеню»
Еще один ЖК, в котором точно есть однокомнатные квартиры, это – «Гранд Авеню» на проспекте Дзержинского. Правда, на сегодняшний день продажи всех типов жилья в комплексе приостановлены. По информации офиса продаж, квартиры вновь предложат к покупке не раньше марта. При этом свободные однокомнатные квартиры в домах еще остались, но поступать в продажу они будут небольшими партиями (по 10-15 штук). Стоимость метра в 41-43-метровых однушках ранее составляла 5400-5800 рублей (1650-1770 долларов) за квадрат. Дешеветь они точно не будут. Подать заявление на квартиру можно будет по живой очереди.
Возводит ЖК рядом с метро «Грушевка» компания «Датч Стар». Жилой комплекс будет состоять из 4-х монолитно-блочных домов, соединенных общим стилобатом и подземным паркингом. Всего в комплексе будет 578 квартир. Сейчас в ЖК сданы два 20-ти этажные «столбики» на 143−145 квартир. Еще два дома находятся в процессе стройки.
Итого:
− однокомнатная квартира площадью от 41-43 квадрата – 67-72 тысячи долларов (но продажи пока приостановлены).
А вот в следующих ЖК на данный момент однокомнатных квартир уже не осталось (или не было запроектировано изначально).
Минск-Мир
Сегодня Минск-Мир активно застраивается, а вернее достраивается. За годы строительства тут уже появилось 15 новых улиц, построено более 100 многоэтажек, открыты детские сады, школа и даже станция метро «Аэродромная». На подходе – поликлиника и новый торговый центр.
Ну а теперь – шок-контент. На сегодняшний день в Минск-Мире практически не осталось студий, однушек и даже евродвушек (отметим, что на вторичке – студий и евродвушек хватает). Малогабаритные квартиры от застройщика полностью разобрали даже в тех домах, что будут сдаваться в 2027-м году.
Из доступного к покупке сейчас остались только нестандартные варианты – к примеру, студии на первых этажах (по 64 тысячи евро), или 28-метровые апартаменты с огромными 20-метровыми террасами (по 58 тысяч евро). Также в продаже есть несколько студий на высоких этажах, но по цене 2650 евро за метр (то есть, по 82 тысячи евро).
Минимальный метраж по адекватной стоимости, который мне смогли предложить в отделе продаж – это квартиры площадью 65 метров. Цена квадратного метра в них сейчас составляет 1470 евро. Такие квартиры есть даже в сданных домах. К примеру, в квартале HappyPlanet.
Если вас интересуют варианты подешевле, то посмотрите на квартал «Австралия и Океания» с бизнес-апартаментами. В такой недвижимости можно не только проживать, но и заниматься бизнесом (зарегистрировать свою компанию). Цена квадратного метра в апартаментах площадью 68 квадратов стартует от 1090 евро. Эти дома будут сданы в декабре 2027 года.
Итого:
− апартаменты (68 квадратных метров) в ЖК «Минск Мир» − 74 тысячи евро.
«Уютный»
Одним из самых неординарных строительных проектов прошлого года стал жилой комплекс «Уютный». Этот квартал в престижном месте (в лесополосе за Маяком Минска) строит государственный застройщик «Минскстрой». На данный момент первый дом проекта сдан в эксплуатацию, а рядом уже возводится вторая многоэтажка.
Напомним, что второй дом в «Уютном» будет на один подъезд длиннее, чем первый. В новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Помимо жилья, в доме запроектирован встроенный детский сад.
Свободных однокомнатных квартир в строящемся доме, как нам сообщили в отделе продаж, пока нет. Все однушки, что были представлены в первой партии, уже забронированы.
Двухкомнатная квартира тоже осталась всего одна. Это – квартира площадью почти 70 квадратных метров, расположенная на девятом этаже. Квадрат в ней застройщик оценил в 4800 рублей (1465 долларов). Дополнительно придется оплатить паркинг, квадратный метр в котором стоит 2600 рублей.
Сдать вторую многоэтажку в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года.
Итого:
− двухкомнатная квартира (69,9 квадратного метра) в ЖК «Уютный» − 102,5 тысячи долларов + паркинг.
«Гулливер»
На площадке рядом с метро «Пушкинская» продолжается строительство высотного дома от УКС Мингорисполкома. Напомним, что на месте бывшего коммерческого недостроя на Притыцкого теперь растет жилой комплекс «Гулливер».
Сейчас на месте старой стройки возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе прошлого года, а завершить планируют в начале 2026 года.
Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения. Первая высотка, кстати, растет очень быстро. Коробка дома уже фактически собрана.
В продаже на данный момент осталось 60 квартир с машино-местом: евродвушки от 65 до 68 квадратов и евротрешки двух видов – 64 и 81 квадратов. Стоимость квадратного метра во всех квартирах составляет 4800 белорусских рублей — это касается как евродвушек, так и евротрешек. Для квартир с 6-го по 18-й этаж дополнительно включено парковочное место в подземном паркинге (стоимость — 70 тысяч белорусских рублей). От парковочного места в данном случае отказаться нельзя — оно привязано к квартире.
Весь жилой комплекс будет состоять из шести домов. Два дома будущего «Гулливера» будут каркасными (квартиры в них предложат всем желающим), а еще четыре − панельными (они достанутся очередникам).
Итого:
− двухкомнатная квартира (65 квадратных метров) в ЖК «Гулливер» − 95,7 тысячи долларов + обязательный паркинг за 21,3 тысячи долларов.
«Андреевский»
В конце прошлого года «Минскстрой» порадовал горожан, начав долгожданную стройку ЖК на пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской. Именно тут в тихом центре (где раньше селилась партийная элита) сейчас возводят жилой комплекс с современной архитектурой, модным дизайном, кафешками и магазинчиками на первых этажах.
Напомним, что речь идет о бывшей производственной площадке «Минскдрева»— это недалеко от станции метро «Пролетарская». Прошлой весной на пересечении улиц Захарова и Андреевской снесли 11 старых построек, а сейчас на месте производственных корпусов уже возводят первый дом нового квартала.
Жилой дом № 1 (по генплану) запланирован каркасным. Высотка будет состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. Тут будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей.
На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения, на 2−18 этажах — квартиры.
В первой партии застройщик предложил всем желающим 29 квартир по цене от 6200 до 8000 рублей (от 1890 до 2440 долларов) за метр. Однушек в доме не запроектировано, но есть выбор из двушек, трешек.
Отметим, что первый дом квартала на Захарова начали строить в декабре прошлого года, а завершить планируют в конце февраля 2026 года. Всего же на этом месте построят 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. На первых уровнях многоэтажек откроются кафе и магазинчики, а во дворах появятся общественные пространства и площадки для активностей детей.
Итого:
− двухкомнатная квартира (64 квадратных метра) в ЖК «Андреевский» − 125 тысяч долларов + обязательный паркинг за 21,3 тысячи долларов.
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Мы продолжаем рассказывать о том, за сколько в Минске сейчас можно купить квартиру в новостройке. Если пропустили, то первая часть обзора ЖК – вот тут. Сегодня же...
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