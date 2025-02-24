Сколько стоит квартира в Минске? Большой обзор новостроек с ценами от застройщиков (часть 2)

Квартиры в «Вершине» сдаются с черновой отделкой. В ЖК можно приехать на экскурсию и буквально на месте сделать выбор. Свои автомобили жильцы смогут хранить на парковке у дома или на двухуровневом паркинге. В домах есть кладовые, а во дворе – гараж для велосипедов. В перспективе квартал обзаведется собственным торговым центром, детским садом и школой.

Сейчас свободные квартиры площадью от 43 до 107 квадратных метров есть во всех трех домах. Правда, в первой высотке небольших квартир уже не осталось. А вот в самой свежей многоэтажке выбор однушек площадью от 43 до 52 квадратных метров пока еще есть – причем, на разных этажах. Во втором доме также остались квартиры по 48-49 метров. Стоимость квадратного метра – от 1550-1650 долларов за метр. Готовую квартиру можно приобрести в кредит, рассрочку или лизинг.

Итого:

− однокомнатная квартира (44 квадратных метра) в ЖК «Вершина» − 71,5 тысячи долларов.

«Гранд Кристал»

В прошлом году в микрорайоне Лебяжий началась стройка жилого комплекса под названием «Гранд Кристал». В эффектном комплексе будет 3 подъезда и 422 квартиры. Помимо квартир тут запланированы коммерческие помещения на первом этаже и пристроенный двухэтажный паркинг на 68 мест.

В новостройке, которая только-только показывается из котлована, запроектировали студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Жилье в многоэтажке будут сдавать с черновой отделкой, которая предусматривает штукатурку стен и перегородок, розетку для электроплиты, установку унитаза в санузле.