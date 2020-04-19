Минздрав снова скрывает статистику. Вот, что он объявил 19 апреля

Источник материала: KYKY

В telegram-канале Минздрава появилась статистика по COVID-19 в Беларуси на 19 апреля, цитируем:

«Выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19. На стационарном лечении находится 3538 человек.



Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.

Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Что это значит?

Что Минздрав опять решил не публиковать полные данные по количеству случаев коронавируса в Беларуси. Напомним , вчера, 18 апреля, это количество чудесным образом уменьшилось – с 4 779 (данные на 17 апреля) до чуть больше 3 000 (данные на 18 апреля). Напрашивается вывод: кажется, Минздрав теперь решил вообще не учитывать людей, которые лечатся дома. То есть на данный момент мы можем узнать только цифру людей в больницах.

(Примечание редакции: на крауд-платформе MolaMola уже появилась кампания сбора «На покупку вычислительной техники для Минздрава Беларуси» ).

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.