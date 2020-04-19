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Минздрав снова скрывает статистику. Вот, что он объявил 19 апреля
19.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В telegram-канале Минздрава появилась статистика по COVID-19 в Беларуси на 19 апреля, цитируем:
«Выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19. На стационарном лечении находится 3538 человек.
Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Что это значит?
Что Минздрав опять решил не публиковать полные данные по количеству случаев коронавируса в Беларуси.
(Примечание редакции: на крауд-платформе MolaMola уже появилась кампания сбора
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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В telegram-канале Минздрава появилась статистика по COVID-19 в Беларуси на 19 апреля, цитируем: «Выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержен диагноз...
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