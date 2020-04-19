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Не только COVID-19. 8 хороших новостей в Беларуси и мире
19.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сейчас новостные ленты многих СМИ выглядят, как вестники апокалипсиса – новости про смерти и экономические шоки из-за пандемии коронавируса заполонили всё информационное пространство. Стоп! В мире не всё так плохо – чтобы вы (да и мы сами тоже) не теряли веру в лучшее, KYKY собрал подборку только хороших новостей.
Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе, Кристина Агилера, Ариана Гранде и многие другие мировые исполнители тоже сидят на карантине. И бесплатно поют песни в своих социальных сетях (и не только) – когда еще вы так близко и безвозмездно послушаете эти голоса?
Кто-то просто поет песни из мультфильмов Disney:
Другие – чтобы поддержать врачей:
У нас для вас есть даже космически хорошие новости –
В июле 2020 года NASA запустит марсоход «Персеверанс». Аппарат соберет 30 проб марсианской почвы и пород. В 2026-м на Марс планируют отправить еще один аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году. Он заберет пробы у «Персеверанс», взлетит с поверхности Марса и выйдет с ними на орбиту планеты, где его будет ждать еще один аппарат — он и должен будет доставить образцы, собранные на Марсе, на Землю.
В барах США тоже не все так гладко, как и в Беларуси. Но и у американских рестораторов есть забавные новости. Например, у Дженнифер Нокс, которой принадлежит бар в штате Джорджия. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, Дженнифер просто «поскребла» по стенам и потолку своего бара – потому что одна из них была покрыта настоящими действующими долларами.
Из-за того, что люди ушли на самоизоляцию, дикие звери стали выходить из лесов и подбираться все ближе к городам и деревням. Так на ферме в борисовском районе поселилась маленькая медведица – она
Николай рассказал журналистам: «Что было делать с этим крохотным созданием? Я позвонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? Вдруг мы произошли не от обезьян, а от медведей? Вдруг это мой какой-то очень далекий родственник?»
В ЮАР же поближе к людям пришли львы – смотритель национального парка Крюгер заметил, как эти большие кошки спят прямо на дороге.
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