Не только COVID-19. 8 хороших новостей в Беларуси и мире

Источник материала: KYKY

Сейчас новостные ленты многих СМИ выглядят, как вестники апокалипсиса – новости про смерти и экономические шоки из-за пандемии коронавируса заполонили всё информационное пространство. Стоп! В мире не всё так плохо – чтобы вы (да и мы сами тоже) не теряли веру в лучшее, KYKY собрал подборку только хороших новостей.

Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе, Кристина Агилера, Ариана Гранде и многие другие мировые исполнители тоже сидят на карантине. И бесплатно поют песни в своих социальных сетях (и не только) – когда еще вы так близко и безвозмездно послушаете эти голоса?

Кто-то просто поет песни из мультфильмов Disney:

Другие – чтобы поддержать врачей:



Беларуский рэпер Бакей пошел еще дальше – выпустил новый лирический мини-альбом Believe In Love, в который вошло пять треков. Послушайте, вам понравится.

Слушайте Believe in Love — Бакей на Яндекс.Музыке

У нас для вас есть даже космически хорошие новости – NASA нашло способ доставить на Землю образцы марсианского грунта . Правда, случится это только в 2031 году, но что значат 10 лет в глобальной истории?

В июле 2020 года NASA запустит марсоход «Персеверанс». Аппарат соберет 30 проб марсианской почвы и пород. В 2026-м на Марс планируют отправить еще один аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году. Он заберет пробы у «Персеверанс», взлетит с поверхности Марса и выйдет с ними на орбиту планеты, где его будет ждать еще один аппарат — он и должен будет доставить образцы, собранные на Марсе, на Землю.

В барах США тоже не все так гладко, как и в Беларуси. Но и у американских рестораторов есть забавные новости. Например, у Дженнифер Нокс, которой принадлежит бар в штате Джорджия. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, Дженнифер просто «поскребла» по стенам и потолку своего бара – потому что одна из них была покрыта настоящими действующими долларами.

Из-за того, что люди ушли на самоизоляцию, дикие звери стали выходить из лесов и подбираться все ближе к городам и деревням. Так на ферме в борисовском районе поселилась маленькая медведица – она вышла к людям, потому что проголодалась. А владелец фермерского хозяйства «Коляныч» Николай Терлецкий решил ее приютить.

Николай рассказал журналистам: «Что было делать с этим крохотным созданием? Я позвонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? Вдруг мы произошли не от обезьян, а от медведей? Вдруг это мой какой-то очень далекий родственник?»

В ЮАР же поближе к людям пришли львы – смотритель национального парка Крюгер заметил, как эти большие кошки спят прямо на дороге.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.