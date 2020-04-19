Не только COVID-19. 8 хороших новостей в Беларуси и мире

Источник материала: KYKY

Сейчас новостные ленты многих СМИ выглядят, как вестники апокалипсиса – новости про смерти и экономические шоки из-за пандемии коронавируса заполонили всё информационное пространство. Стоп! В мире не всё так плохо – чтобы вы (да и мы сами тоже) не теряли веру в лучшее, KYKY собрал подборку только хороших новостей.

Леди Гага, Билли Айлиш, Бейонсе, Кристина Агилера, Ариана Гранде и многие другие мировые исполнители тоже сидят на карантине. И бесплатно поют песни в своих социальных сетях (и не только) – когда еще вы так близко и безвозмездно послушаете эти голоса?

Кто-то просто поет песни из мультфильмов Disney:

Другие – чтобы поддержать врачей:



Беларуский рэпер Бакей пошел еще дальше – выпустил новый лирический мини-альбом Believe In Love, в который вошло пять треков. Послушайте, вам понравится.

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У нас для вас есть даже космически хорошие новости – NASA нашло способ доставить на Землю образцы марсианского грунта . Правда, случится это только в 2031 году, но что значат 10 лет в глобальной истории?

В июле 2020 года NASA запустит марсоход «Персеверанс». Аппарат соберет 30 проб марсианской почвы и пород. В 2026-м на Марс планируют отправить еще один аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году. Он заберет пробы у «Персеверанс», взлетит с поверхности Марса и выйдет с ними на орбиту планеты, где его будет ждать еще один аппарат — он и должен будет доставить образцы, собранные на Марсе, на Землю.

В барах США тоже не все так гладко, как и в Беларуси. Но и у американских рестораторов есть забавные новости. Например, у Дженнифер Нокс, которой принадлежит бар в штате Джорджия. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, Дженнифер просто «поскребла» по стенам и потолку своего бара – потому что одна из них была покрыта настоящими действующими долларами.

Из-за того, что люди ушли на самоизоляцию, дикие звери стали выходить из лесов и подбираться все ближе к городам и деревням. Так на ферме в борисовском районе поселилась маленькая медведица – она вышла к людям, потому что проголодалась. А владелец фермерского хозяйства «Коляныч» Николай Терлецкий решил ее приютить.

Николай рассказал журналистам: «Что было делать с этим крохотным созданием? Я позвонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? Вдруг мы произошли не от обезьян, а от медведей? Вдруг это мой какой-то очень далекий родственник?»

В ЮАР же поближе к людям пришли львы – смотритель национального парка Крюгер заметил, как эти большие кошки спят прямо на дороге.