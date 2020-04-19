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В Беларуси от COVID-19 умерло 47 человек. Минздрав снова дает неполную статистику

19.04.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации Минздрава Беларуси, на 19 апреля в стране проведено 98 тыс. 231 тестов на COVID-19 (с февраля).

Выписаны из больниц 494 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Работают 25 лабораторий при РНПЦ, центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частных медцентрах.

Сообщается также, что в стационарах находится 3538 человек. Остальные лечатся амбулаторно. В особом внимании специалистов (необходимости ИВЛ)  нуждаются 86 пациентов.

По состоянию на 19 апреля от коронавируса умерли 47 человек. У большинства из них были хронические заболевания.

В последний раз Минздрав дал подробную статистику по ситуации с коронавирусом 17 апреля. В этот день сообщалось о 575 новых случаях инфицирования, это на тот момент было самое большое количество за все время в Беларуси.

18 апреля в телеграм-канале ведомство опубликовало только информацию о количестве проведенных тестов, лабораторий, находящихся на лечении и умерших пациентов. Сколько за сутки прибавилось инфицированных и сколько их всего с начала эпидемии, до сих пор неизвестно. Некоторые цифры можно было бы определить, если бы сообщалось о тех, кто лечится дома.

 
 
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По информации Минздрава Беларуси, на 19 апреля в стране проведено 98 тыс. 231 тестов на COVID-19 (с февраля).
 
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