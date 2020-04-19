|
В Беларуси от COVID-19 умерло 47 человек. Минздрав снова дает неполную статистику
19.04.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По информации Минздрава Беларуси, на 19 апреля в стране проведено 98 тыс. 231 тестов на COVID-19 (с февраля).
Выписаны из больниц 494 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Работают 25 лабораторий при РНПЦ, центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частных медцентрах.
Сообщается также, что в стационарах находится 3538 человек. Остальные лечатся амбулаторно. В особом внимании специалистов (необходимости ИВЛ) нуждаются 86 пациентов.
По состоянию на 19 апреля от коронавируса умерли 47 человек. У большинства из них были хронические заболевания.
В последний раз Минздрав дал подробную статистику по ситуации с коронавирусом 17 апреля. В этот день
18 апреля в телеграм-канале ведомство
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Минздрава Беларуси, на 19 апреля в стране проведено 98 тыс. 231 тестов на COVID-19 (с февраля).
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)