В Беларуси от COVID-19 умерло 47 человек. Минздрав снова дает неполную статистику

По информации Минздрава Беларуси, на 19 апреля в стране проведено 98 тыс. 231 тестов на COVID-19 (с февраля).

Выписаны из больниц 494 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Работают 25 лабораторий при РНПЦ, центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частных медцентрах.

Сообщается также, что в стационарах находится 3538 человек. Остальные лечатся амбулаторно. В особом внимании специалистов (необходимости ИВЛ) нуждаются 86 пациентов.

По состоянию на 19 апреля от коронавируса умерли 47 человек. У большинства из них были хронические заболевания.

В последний раз Минздрав дал подробную статистику по ситуации с коронавирусом 17 апреля. В этот день сообщалось о 575 новых случаях инфицирования, это на тот момент было самое большое количество за все время в Беларуси.