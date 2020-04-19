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Среди тех, кто победил COVID-19, врач-пульмонолог 3-й столичной больницы Юлия Левко
19.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСреди тех, кто уже переболел и возвратился к привычной жизни, врач-пульмонолог 3-й столичной больницы. Юлия Левко одна из первых медиков, заразившихся коронавирусом. 18 дней провела на больничной койке в 6-й минской клинике. Сегодня абсолютно здорова и снова на передовой.
Подробно историю одной болезни, которая сделала сильнее отдельного доктора и еще больше сплотила все медицинское сообщество, расскажем сегодня в 9 вечера в
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Среди тех, кто уже переболел и возвратился к привычной жизни, врач-пульмонолог 3-й столичной больницы. Юлия Левко одна из первых медиков, заразившихся...
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