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Среди тех, кто победил COVID-19, врач-пульмонолог 3-й столичной больницы Юлия Левко

19.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Среди тех, кто уже переболел и возвратился к привычной жизни,  врач-пульмонолог 3-й столичной больницы. Юлия Левко  одна из первых медиков, заразившихся коронавирусом. 18 дней провела на больничной койке в 6-й минской клинике. Сегодня  абсолютно здорова и снова на передовой. 
Подробно историю одной болезни, которая сделала сильнее отдельного доктора и еще больше сплотила все медицинское сообщество, расскажем сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

 
 
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Среди тех, кто уже переболел и возвратился к привычной жизни,  врач-пульмонолог 3-й столичной больницы. Юлия Левко  одна из первых медиков, заразившихся...
 
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