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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав Беларуси: в стационаре находятся 3 538 человек В Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены,...

В Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. В стационаре находятся 3 тысячи 538 человек. Остальные на амбулаторном лечении либо выписаны.В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов. Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодня выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.