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Минздрав Беларуси: в стационаре находятся 3 538 человек

19.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. В стационаре находятся 3 тысячи 538 человек. Остальные  на амбулаторном лечении либо выписаны.
В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов. Умерли  47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодня выздоровели и выписаны  494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
 
 
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В Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены,...
 
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