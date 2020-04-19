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Минздрав Беларуси: в стационаре находятся 3 538 человек
19.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. В стационаре находятся 3 тысячи 538 человек. Остальные на амбулаторном лечении либо выписаны.
В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов. Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодня выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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В Беларуси, по данным Минздрава, с начала февраля проведено 98 тысяч 231 тест. Задействованы 25 лабораторий как в республиканских НПЦ и в центрах гигиены,...
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