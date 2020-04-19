Дональд Трамп оказался в меньшинстве во время виртуальной встречи стран "большой семерки", поскольку США единственными отказались финансировать деятельность ВОЗ во время пика пандемии коронавируса в мире, пишет The Guardian.





Представители здравоохранения во всем мире осудили решение президента США приостановить взносы в ВОЗ, пока весь мир находится в условиях кризиса. Сам Трамп заявлял о том, что именно промедление организации привело к тому, что эпидемия распространилась по всему миру.





Однако, лидеры G7 согласились с тем, что работу ВОЗ необходимо тщательно пересмотреть.





"Лидеры стран "большой семерки" признали, что ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения, но в организации нет прозрачности, зато есть хроническое неправильное управление борьбы с пандемией. О том, что лидеры призвали к тщательному обзору и процессу реформ в ВОЗ говорится в заявлении Белого дома, пишет Fox News.





"Большая семерка" также скептически отнеслась к заявлениям Трампа о готовности США открыть часть страны и продолжать бизнес-отношения, как и раньше.





Кроме того, во время проведения видеоконференции, которую инициировали США, обсуждался переход к зеленой и цифровой экономике как часть плана по восстановлению ЕС после окончания пандемии.





G7 также придется возглавлять глобальные усилия по развитию мира после кризиса в тесном сотрудничестве с международными организациями и основываясь на принципе мультилатерализма. Участники "большой семерки" определили, что торговля станет важным фактором для преодоления кризиса и обеспечения надежного экономического подъема.







