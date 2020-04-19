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Встреча G7: страны не верят в "победную риторику Трампа" и готовят свой экономический план
19.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Все страны "большой семерки", кроме США, поддержали финансирование ВОЗ.
Дональд Трамп оказался в меньшинстве во время виртуальной встречи стран "большой семерки", поскольку США единственными отказались финансировать деятельность ВОЗ во время пика пандемии коронавируса в мире, пишет The Guardian.
Представители здравоохранения во всем мире осудили решение президента США приостановить взносы в ВОЗ, пока весь мир находится в условиях кризиса. Сам Трамп заявлял о том, что именно промедление организации привело к тому, что эпидемия распространилась по всему миру.
Однако, лидеры G7 согласились с тем, что работу ВОЗ необходимо тщательно пересмотреть.
"Лидеры стран "большой семерки" признали, что ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения, но в организации нет прозрачности, зато есть хроническое неправильное управление борьбы с пандемией. О том, что лидеры призвали к тщательному обзору и процессу реформ в ВОЗ говорится в заявлении Белого дома, пишет Fox News.
"Большая семерка" также скептически отнеслась к заявлениям Трампа о готовности США открыть часть страны и продолжать бизнес-отношения, как и раньше.
Кроме того, во время проведения видеоконференции, которую инициировали США, обсуждался переход к зеленой и цифровой экономике как часть плана по восстановлению ЕС после окончания пандемии.
G7 также придется возглавлять глобальные усилия по развитию мира после кризиса в тесном сотрудничестве с международными организациями и основываясь на принципе мультилатерализма. Участники "большой семерки" определили, что торговля станет важным фактором для преодоления кризиса и обеспечения надежного экономического подъема.
Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Его действия сразу же осудили в ООН, заявив, что сейчас неудачное время для прекращения выплаты взносов.
По сообщению издания Financial Times, новая волна пандемии и еще одна блокировка станет большим ударом по благосостоянию США, чем осторожный постепенный выход из карантина и возвращение к работе, но Дональд Трамп отказывается слушать.
В это время европейские лидеры просчитывают сценарии того, что будет после окончания пандемии. Например, Амстердам вводит новую экспериментальную модель экономики, чтобы справиться с последствиями пандемии. "Кольцевую" или "пончиковую" модель экономики разработала оксфордская экономистка Кейт Раворт. Ее идея состоит в том, чтобы удовлетворять нужды граждан с минимальном ущербом для экологии.
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Все страны "большой семерки", кроме США, поддержали финансирование ВОЗ.
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