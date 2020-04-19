Совет Лукашенко тем, кто засопливел, что делать школьникам и куда отправили президента. Тест

Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе президент много говорил о коронавирусе: пообещал , что от него у нас никто не умрет, и рассказал о еще одном психозе в период пандемии. Не обошел эту тему даже на Пасху в храме , отметив, что не все ведут себя, как завещано Богом, «так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове».

Между тем на стационарном лечении с COVID-19 в нашей стране находятся 3538 человек, умерли 47 человек «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». Первые случаи заболевания зафиксированы в частях МВД и армии (к концу недели их количество выросло до трех).

В мире число заболевших перевалило за два миллиона . Пережив пик эпидемии в строгом карантине и изоляции, страны Европы начинают смягчать ограничения . Соседние Россия и Украина с послаблениями не спешат , заявляя, что пик еще не достигнут. По данным белорусского Минздрава, подъем заболеваемости в стране тоже стоит ожидать в конце апреля — начале мая. Но мы идем своим путем. Одни отмечают, что получаем то, что заслужили , другие — что у нас просто некому взять на себя ответственность. А как считаете вы? — делитесь в комментариях. А заодно пройдите наш тест по другим событиям недели.