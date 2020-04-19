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Сколько белорусы пожертвовали на борьбу с коронавирусом?

19.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что в стране провели 98 231 тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 апреля стало известно, что белорусы пожертвовали более 5 миллионов рублей и около 80 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Деньги поступили на специальные благотворительные счета Минздрава.

Сколько белорусы пожертвовали на борьбу с коронавирусом?

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Новости Беларуси. В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что в стране провели 98 231 тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24...
 
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