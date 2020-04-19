Сколько белорусы пожертвовали на борьбу с коронавирусом?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что в стране провели 98 231 тест на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 апреля стало известно, что белорусы пожертвовали более 5 миллионов рублей и около 80 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Деньги поступили на специальные благотворительные счета Минздрава.





Читайте также:

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 19 апреля

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя