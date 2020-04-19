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Пхеньян косвенно признал наличие вспышки COVID-19 в Северной Корее

19.04.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судя по всему, вспышки коронавируса произошли по крайней мере в трех регионах страны, включая Пхеньян.

Северокорейские власти проводят среди граждан страны разъяснительные лекции, во время которых лекторы сообщают жителям КНДР о том, что первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в нескольких районах страны еще в конце марта. Это противоречит утверждениям официального Пхеньяна, согласно которым коронавирус пока не проник на территорию одной из самых закрытых стран мира, пишет "Голос Америки".

Сразу два северокорейских источника рассказали Радио «Свободная Азия» (RFA) о том, что в конце марта во всех организациях и районных инминбанах (так называются «народные группы», в каждую из которых входят около 40 семей) властями были организованы лекции для местных жителей. Лекторы открыто заявили о том, что в марте вспышки COVID-19 были зарегистрированы в трех районах Северной Кореи.

«[Они] провели лекцию для всех жителей под названием “Давайте все вместе работать над проектом по введению карантина, чтобы [успешно] реализовать политику Верховного лидера”», - рассказал в четверг Корейской службе RFA житель провинции Янгандо, пожелавший остаться неизвестным.

«Спикер на лекции публично заявил, что среди жителей были выявлены подтвержденные пациенты с коронавирусом», - добавил источник.

«Они сказали, что мы не выполнили должным образом руководящие принципы [Корейской рабочей партии] в отношении карантина, и что это нанесло серьезный ущерб народной экономике», - рассказал источник.

«Спикер призвал всех нас предотвратить [дальнейший] ущерб [обществу], чтобы мы могли вместе выиграть войну против коронавируса», - добавил собеседник.


Пхеньян, 1 апреля 2020 года

Давно пришедшая в упадок и страдающая от хронического недостатка финансирования, северокорейская система здравоохранения – в больницах часто отключают свет, а в некоторых медицинских учреждениях не действует водопровод – делает северокорейцев особенно уязвимыми перед лицом пандемии.

По словам источника, сообщение о случаях заражения новым вирусом в КНДР не вызвало восторга у присутствовавших на лекции людей.

«Им было интересно, как это могло быть возможно, когда власти ранее заявляли, что в Северной Корее жертв не было благодаря тщательным мерам партии в части введения карантина», - рассказал источник.

Источник сообщил, что Пхеньян в своей пропаганде противопоставляет «благополучную» ситуацию в Северной Корее ситуации в Южной Корее и остальном мире, где большое количество людей уже заразилось коронавирусом и умерло от его последствий.


«Спикер в ответ заверил, что в Северной Корее - самая лучшая социалистическая система здравоохранения, что делает ее страной с наименьшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 в мире», - сказал источник.

«Власти что-то недоговаривают»

В ходе лекций северокорейцам рассказывают, что случаи заражения в КНДР были зарегистрированы только в трех регионах: в Пхеньяне и провинциях Хванхэ-Намдо и Хамген-Пукто. Однако местные жители подозревают, что власти что-то недоговаривают.

«Хамген-Пукто и Хванхэ-Намдо расположены в разных концах нашей страны, а Пхеньян – посередине. Можно ли поверить в то, что подтвержденные случаи есть только в этих трех районах?» - задается вопросом собеседник RFA.


Дезинфекция троллейбуса в Пхеньяне, 22 февраля 2020 года

«Если вирус распространяется от северного края страны [около границы с Китаем] до южного края, это означает, что он должен распространиться по всей стране», - считает собеседник.

Другой источник, согласившийся пообщаться с Радио «Свободная Азия» на условиях анонимности, рассказал, что подобные лекции также проводились в конце марта в Пхеньяне.

«Лектор сказал нам, что мы должны гордиться тем, что мы живем в стране с наименьшим количеством подтвержденных случаев коронавируса - благодаря нашей социалистической медицинской системе и политике здравоохранения», - рассказал второй источник.

«Они сказали нам, что мы должны заявить о нашей неизменной преданности нашему лидеру за то, что он предоставил нам такую великолепную систему здравоохранения», - добавляет второй собеседник RFA.

Cлушатели лекций в Пхеньяне, однако, с этим предложением не соглашаются – по крайней мере, в приватных разговорах.

«Люди говорят, что Верховный лидер [Ким Чен Ын] ничего не сделал для жителей, которые сейчас пытаются свести концы с концами. Они критикуют власти за то, что те обвиняют людей в том, что они не соблюдают карантинные правила партии вместо того, чтобы винить самих себя», - рассказывает собеседник RFA.


1 апреля официальный Пхеньян заявил о 100-процентной успешности введенных превентивных мер, в результате чего на территории Северной Кореи якобы не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

«До сих пор ни один человек не заразился новым коронавирусом в нашей стране», - заявил на пресс-конференции с участием иностранных журналистов директор противоэпидемического отдела Центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мён Су. Он объяснил это тем, что власти своевременно закрыли границы, ввели карантин и ужесточили разнообразные проверки.

После вспышки коронавируса в Ухане, Пхеньян действительно предпринял широкомасштабные меры, пытаясь предотвратить проникновение вируса в Северную Корею: карантин был объявлен во всех районах, расположенных у границы с Китаем, были отменены все массовые мероприятия, а в одной из больших пхеньянских гостиниц был открыт первый «карантинный центр» в стране.

Правительство также изолировало всех иностранцев и недавно вернувшихся из Китая северокорейцев, обязало всех граждан носить маски в общественных местах, отменило публичные собрания, заменив их видеоконференциями, и приостановило торговлю с Китаем.
 
 
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Судя по всему, вспышки коронавируса произошли по крайней мере в трех регионах страны, включая Пхеньян.
 
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