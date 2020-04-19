Пхеньян косвенно признал наличие вспышки COVID-19 в Северной Корее

"Голос Америки" . Северокорейские власти проводят среди граждан страны разъяснительные лекции, во время которых лекторы сообщают жителям КНДР о том, что первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в нескольких районах страны еще в конце марта. Это противоречит утверждениям официального Пхеньяна, согласно которым коронавирус пока не проник на территорию одной из самых закрытых стран мира, пишет





Радио «Свободная Азия» (RFA) о том, что в конце марта во всех организациях и районных инминбанах (так называются «народные группы», в каждую из которых входят около 40 семей) властями были организованы лекции для местных жителей. Лекторы открыто заявили о том, что в марте вспышки COVID-19 были зарегистрированы в трех районах Северной Кореи. Сразу два северокорейских источника рассказали(RFA) о том, что в конце марта во всех организациях и районных инминбанах (так называются «народные группы», в каждую из которых входят около 40 семей) властями были организованы лекции для местных жителей. Лекторы открыто заявили о том, что в марте вспышки COVID-19 были зарегистрированы в трех районах Северной Кореи.





«[Они] провели лекцию для всех жителей под названием “Давайте все вместе работать над проектом по введению карантина, чтобы [успешно] реализовать политику Верховного лидера”», - рассказал в четверг Корейской службе RFA житель провинции Янгандо, пожелавший остаться неизвестным.





«Спикер на лекции публично заявил, что среди жителей были выявлены подтвержденные пациенты с коронавирусом», - добавил источник.





«Они сказали, что мы не выполнили должным образом руководящие принципы [Корейской рабочей партии] в отношении карантина, и что это нанесло серьезный ущерб народной экономике», - рассказал источник.





«Спикер призвал всех нас предотвратить [дальнейший] ущерб [обществу], чтобы мы могли вместе выиграть войну против коронавируса», - добавил собеседник.









Пхеньян, 1 апреля 2020 года





Давно пришедшая в упадок и страдающая от хронического недостатка финансирования, северокорейская система здравоохранения – в больницах часто отключают свет, а в некоторых медицинских учреждениях не действует водопровод – делает северокорейцев особенно уязвимыми перед лицом пандемии.





По словам источника, сообщение о случаях заражения новым вирусом в КНДР не вызвало восторга у присутствовавших на лекции людей.





«Им было интересно, как это могло быть возможно, когда власти ранее заявляли, что в Северной Корее жертв не было благодаря тщательным мерам партии в части введения карантина», - рассказал источник.





Источник сообщил, что Пхеньян в своей пропаганде противопоставляет «благополучную» ситуацию в Северной Корее ситуации в Южной Корее и остальном мире, где большое количество людей уже заразилось коронавирусом и умерло от его последствий.









«Спикер в ответ заверил, что в Северной Корее - самая лучшая социалистическая система здравоохранения, что делает ее страной с наименьшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 в мире», - сказал источник.





«Власти что-то недоговаривают»

В ходе лекций северокорейцам рассказывают, что случаи заражения в КНДР были зарегистрированы только в трех регионах: в Пхеньяне и провинциях Хванхэ-Намдо и Хамген-Пукто. Однако местные жители подозревают, что власти что-то недоговаривают.





«Хамген-Пукто и Хванхэ-Намдо расположены в разных концах нашей страны, а Пхеньян – посередине. Можно ли поверить в то, что подтвержденные случаи есть только в этих трех районах?» - задается вопросом собеседник RFA.









Дезинфекция троллейбуса в Пхеньяне, 22 февраля 2020 года





«Если вирус распространяется от северного края страны [около границы с Китаем] до южного края, это означает, что он должен распространиться по всей стране», - считает собеседник.





Другой источник, согласившийся пообщаться с Радио «Свободная Азия» на условиях анонимности, рассказал, что подобные лекции также проводились в конце марта в Пхеньяне.





«Лектор сказал нам, что мы должны гордиться тем, что мы живем в стране с наименьшим количеством подтвержденных случаев коронавируса - благодаря нашей социалистической медицинской системе и политике здравоохранения», - рассказал второй источник.





«Они сказали нам, что мы должны заявить о нашей неизменной преданности нашему лидеру за то, что он предоставил нам такую великолепную систему здравоохранения», - добавляет второй собеседник RFA.





Cлушатели лекций в Пхеньяне, однако, с этим предложением не соглашаются – по крайней мере, в приватных разговорах.





«Люди говорят, что Верховный лидер [Ким Чен Ын] ничего не сделал для жителей, которые сейчас пытаются свести концы с концами. Они критикуют власти за то, что те обвиняют людей в том, что они не соблюдают карантинные правила партии вместо того, чтобы винить самих себя», - рассказывает собеседник RFA.









1 апреля официальный Пхеньян заявил о 100-процентной успешности введенных превентивных мер, в результате чего на территории Северной Кореи якобы не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.





«До сих пор ни один человек не заразился новым коронавирусом в нашей стране», - заявил на пресс-конференции с участием иностранных журналистов директор противоэпидемического отдела Центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мён Су. Он объяснил это тем, что власти своевременно закрыли границы, ввели карантин и ужесточили разнообразные проверки.





После вспышки коронавируса в Ухане, Пхеньян действительно предпринял широкомасштабные меры, пытаясь предотвратить проникновение вируса в Северную Корею: карантин был объявлен во всех районах, расположенных у границы с Китаем, были отменены все массовые мероприятия, а в одной из больших пхеньянских гостиниц был открыт первый «карантинный центр» в стране.





Правительство также изолировало всех иностранцев и недавно вернувшихся из Китая северокорейцев, обязало всех граждан носить маски в общественных местах, отменило публичные собрания, заменив их видеоконференциями, и приостановило торговлю с Китаем.