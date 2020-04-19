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Лукашенко потребовал перевести инфицированных COVID-19 из райцентров в областные
19.04.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, а перед прибытием в церковь успел пообщаться с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.
Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко поинтересовался, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Ему доложили, что «ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается», пишет
— Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией, — проинформировал губернатор. По его словам, в областные учреждения уже поступили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.
— Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас, — оценил обстановку президент.
Он заявил, что считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные — это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.
— Людей лучше держать в областных центрах, не в районе, — сказал Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, а перед прибытием в церковь успел...
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