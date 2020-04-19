ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко потребовал перевести инфицированных COVID-19 из райцентров в областные

19.04.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, а перед прибытием в церковь успел пообщаться с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.



Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко поинтересовался, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Ему доложили, что «ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается», пишет TUT.BY.

— Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией, — проинформировал губернатор. По его словам, в областные учреждения уже поступили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.

— Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас, — оценил обстановку президент.

Он заявил, что считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные — это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

— Людей лучше держать в областных центрах, не в районе, — сказал Александр Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, а перед прибытием в церковь успел...
 
Новости дня
Новости
 
Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Беларуси передали в Могилевскую инфекционную больницу защитные костюмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика