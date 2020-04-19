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«Из-за таких, как вы, распространяется зараза!». За и против школы: родители разделились на два лагеря

19.04.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В вайбер-чатах и соцсетях сейчас жарко: родители разделились на два лагеря. Те, кто не собирается вести детей в понедельник в школу, спорят с уставшими от самоизоляции. Волна осуждения в основном касается тех, кто готовится привести дети на занятия.

«Из-за таких, как вы, распространяется зараза!». За и против школы: родители разделились на два лагеря
Вот что написала о своих планах и реакции других родителей мама шестерых детей Кристина: 

В понедельник — в школу! Наша умеренная самоизоляция длилась почти 5 недель. Моральных сил сидеть дома больше нет. Эмоциональных — тоже. 6 человек и 2 испуганные кошки, круглосуточно циркулирующие по квартире и натыкающиеся друг на друга — это что-то. Туалет и ванна постоянно заняты, на кухне не смолкает чайник, а стук дверцы холодильника (все постоянно хотят есть!) просто достал уже... ⠀ В вайбер-чате школы постоянные опросы (кто из детей пойдет в школу?), а также бесконечные попытки зарегистрировать нас в электронной библиотеке школы для дистанционного обучения. Родители детей, которые идут в школу в понедельник, активно осуждаются теми, кто "своих детей ни за что никуда не пустят"! Все друг с другом ругаются. А можно я просто отправлю своих детей в школу (где, к слову, в классе больше 6 детей не наберется учеников), ни у кого не спрашивая разрешения и не оправдываясь? Нет, я не плохая и безответственная мать. Нет, мне не плевать на своих детей. Я адекватный взрослый человек, коим и желаю остаться. Если ситуация будет меняться не в лучшую сторону — мы снова засядем дома (никто не запрещает). Но пока у детей будет нормальная жизнь, обучение. А у меня — возможность сохранить здравость суждений и работоспособность. Учитывая, что именно я являюсь главным обеспечителем своей семьи (и на минуточку не получаю никаких пособий) — я должна работать. Иначе, как выразился наш президент, "нам всем будет нечего жрать"

Итак — здравствуй школа! Многодетная мама признается, что как только опубликовала этот пост, получила еще одну порцию осуждения: 

— Ой, уже посыпались сообщения в мессенджер, что из-за таких, как я, распространяется зараза. Всем кыш от меня!  Я вот думаю, откуда у родителей, "сидящих дома с детьми", столько агрессии? 

"Подруги запинали за то, что веду ребенка в школу" 


Мама школьника Наталия тоже столкнулась с негативом после того, как озвучила свое решение вести ребенка в школу. 

— Меня уже многие запинали, но я поведу своего ребенка в школу. Аргументы подруг были стандартными, все сводились по сути к одному: Тебе что дороже — школа или ребенок? Собственно, потому и веду — ребенок дороже. Круглые сутки за компом на пользу здоровью точно не идут. Ради него самого, как ни дико это прозвучит, в школу и поведу, ибо уже перепутаны день и ночь, а пижама приросла к коже. Придут еще человек 10 из 15. Сама я каждый день хожу на работу и уже стопятьсот раз могла принести корону в дом. Возможно, что и принесла, никто из нас этого не заметил, ибо это коварный и незримый, но все же вирус, с которым хороший иммунитет справляется.  Вообще я либо за объявленные каникулы, либо за какую-то вразумительную онлайн-платформу, либо за школу. У меня ребенок ходит на английский онлайн, их давно перевели, и это супер. Но школу-то не перевели! Так я и ждала от них вразумительного плана своей жизни, но они его не дали. 

"Сейчас нужно молчать о том, что водишь ребенка в школу или сад" 

Марина неосторожно высказалась в родительском чате о том, что собирается вести ребенка в школу. Делать этого было нельзя, теперь рассуждает мама. 

— Не только в общем чате, но и в личку мне стали писать о том, что я безответственная мамашка, которая думает только о себе. Не понимаю, откуда столько негатива? Мне нужно ходить на работу, мы с мужем менялись все это время, как могли, отпуска использовали. Одного оставлять ребенка-второклассника дома пока рано. Бабушки и дедушки нам не помощники сейчас, мы от них изолировались. Чтобы сидеть дома с ребенком, мне или мужу нужно увольняться, но это крайний вариант. И что мне делать теперь? Родители, давайте будем добрее друг к другу! У каждого своя ситуация, и не надо думать, что все легко могут сидеть с детьми дома. Что касается садика, тут вообще ситуация интересная. Те, кто оставил детей дома, как будто ждут, что с другими "нехорошими" родителями и их детьми что-нибудь случится. Регулярно спрашивают: Как там у вас дела? Кто-нибудь коронавирусом заразился? Нет, пока не заразились, к счастью.  

Если верить данным от Минобразования, около 40% родителей готовятся отвести детей в школу в понедельник. На форумах многие с этими цифрами не согласны.

Помимо корректных обсуждений многие позволяют себе негатив в адрес тех, кто на уроки детей все же поведет.  Между тем, родителям предоставили выбор. С 20 апреля официально начинается 4-я четверть: дети, которые придут в школу, будут сидеть по одному за партой и учиться только в своих кабинетах. Если родители примут решение не отпускать своих детей в школу, они могут написать заявление, объяснили в Министерстве образования. Школьники будут получать индивидуальные задания от учителей и выполнять их. В некоторых школах родителям предлагают еще один вариант: написать заявление на обучение по индивидуальному плану. Дети будут учиться самостоятельно и пройдут аттестацию по предложенному школой графику. 
 
 
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В вайбер-чатах и соцсетях сейчас жарко: родители разделились на два лагеря. Те, кто не собирается вести детей в понедельник в школу, спорят с уставшими от...
 
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