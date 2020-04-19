В какую сумму Евросоюзу уже обходится пандемия коронавируса?

Источник материала: ОНТ

Что там с распространением коронавируса в мире? Как дело обстоит в других странах? Эпицентр сейчас находится в США и на европейском континенте. Пять стран в верху списка по смертности – именно оттуда. И в этих странах общее количество уже превысило 110 тысяч человек.

В Италии и Испании уже признали – их системы здравоохранения оказались бессильны перед COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон пока тоже капитулирует, продлевая карантин в стране до 11 мая. А в США Дональд Трамп приостановил выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения и фактически обвинил её, что это она не справилась с коронавирусом, хотя самому Трампу тоже достаётся за «несвоевременность принятых мер защиты».

Что это? Попытка переложить ответственность? Уйти от неё, обвинив кого-угодно во всех грехах, увы, как видим смертных? На все эти вопросы пока один ответ: к сожалению, нет общей солидарной позиции по противодействию коронавирусу. Представим коронавирус общим для планеты врагом. Так и есть, на самом деле. Что является залогом победы над ним? Люди военные ответят: сплочение и единство. Но в этой ситуации этих качеств некоторым мировым политикам и некоторым странам, как раз не хватает. И нет чёткой позиции – так как относиться к мерам по противодействию инфекции?

Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик подробно исследует распространение коронавируса. И пришёл к выводу, что строгая изоляция – вовсе не панацея от инфекции. Доктор уточняет: опасны клубы и массовые мероприятия. А вот работа или посещение магазинов угрожают вовсе не так, как многие думают. Нет никаких доказательств, что инфекция передавалась, пока люди делали покупки или посещали парикмахерскую.

Очень похожую стратегию избрала Беларусь, которая проводит большое количество тестов. И организована точечная работа в очагах заражения без остановки общественной жизни.

С немецким коллегой, кстати, согласен вирусолог из США, руководитель отдела инфекционных заболеваний в больнице при Университете Мэриленда доктор Фахим Юнус. В 2017-м и 2018-м годах медицинское издание Baltimore Magazine признавало его «Лучшим доктором». Так вот, он поддерживает социальное дистанцирование, но, как говорится, без перегибов. А ещё развенчивает мифы о коронавирусе в своём Twitter.

Спорить о методах и способах борьбы с инфекцией будут ещё долго. Как и искать вакцины. Найдут обязательно! Когда? Пожалуй, именно это главный вопрос. И пока вирусологи ищут, а медики лечат, экономисты и политики подсчитывают убытки. Из-за остановки производств и снижения темпов в экономике они будут исчисляться, увы, триллионами долларов. Эксперты агентства «Блумберг» прогнозируют, что за год ВВП в Европе потеряет 5%. Международный валютный фонд настроен более скептически – он предсказывает падение в 7,5%.

3 триллиона евро – такой невероятный объём средств, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз уже мобилизовал на борьбу с пандемией. Очевидно, что в этих цифрах не только деньги, которые страны ЕС вынуждены тратить на медицину, профилактику, компенсации для неработающих людей и предприятий, но и выпадающие доходы из государственных бюджетов.

Лидеры ЕС один за одним повторяют: такого экономического удара их страны не испытывали со времён великой депрессии. Экономика замерла. Карантинные меры парализовали действия бизнеса и госуправления. В топку нарастающего дефицита вбрасываются огромные государственные резервы. Брюссель вынужден отменять общие правила экономии в ЕС и разрабатывать обновлённый, долгосрочный семилетний бюджет.

Возрождать, впрочем, придётся не только единый рынок, но и вообще принципы единой политики ЕС, по которым коронавирус нанёс мощнейший удар. Все видели, как в условиях кризиса многие страны Европы, забыв о соседях, закрывали границы, не выпускали за пределы страны товары первой необходимости, конфисковывали в свою пользу медицинское оборудование, предназначенное на экспорт. Главу Еврокомиссии до сих продолжают критиковать за пассивность в начале коронакризиса и вынуждают публично извиняться, например, перед Италией, за неспособность скоординировать общие действия внутри Союза. Глава Евросовета выражает надежду, что этап ошибок позади.

Шарль Мишель признаёт: внутренний рынок ЕС сильно повреждён и восстановить его – это главная задача для Брюсселя. В дорожной карте, которую Еврокомиссия опубликовала на этой неделе говорится о поэтапном выходе стран ЕС из локдауна и разблокировке внутренних границ стран Шенгенского соглашения. Скорей всего, это начнёт происходить уже в мае, затем речь пойдёт об открытии внешних границ ЕС. Беспрепятственное перемещение людей и товаров – важнейший элемент европейской экономики.

Александр Вагнер крупный немецкий бизнесмен. Его компания находится в самой западной немецкой земле – Северный Рейн, Вестфалия. Это самая заражённая коронавирусом территория Германии. Поэтому меры гигиены, перчатки и маска – это часть производственного процесса.

Склады, автопарк, сеть магазинов. Он ведёт бизнес в так называемом сегменте русских продуктов питания. Логистика поставок его компании связывает практически все страны Восточной и Западной Европы. Через его сети на рынок ЕС попадают, в том числе и товары из Беларуси. Торговля продуктами питания, пожалуй, единственный вид бизнеса, который по естественным причинам не смогли закрыть даже еврочиновники, и который показывает рост в этих условиях.

Он, конечно, мог бы радоваться росту продаж, но как опытный предприниматель прекрасно понимает, парализованная экономика, даже не смотря на господдержку очень быстро даст сбой, если люди не идут на работу, то не получают деньги и, конечно, перестают покупать. Жёсткий карантин или примеры точечной борьбы с вирусом без блокады, как в Швеции или Беларуси – для него ответ очевидный.

Пока же страны Евросоюза тратят собственные накопления и пытаются преодолеть разногласия по общей стратегии. Предмет спора – выпуск общеевропейских облигаций. Южные страны, такие как Италия и Испания, – за, северные, в лице Нидерландов, – против. Амстердам напоминает, что после прошлого кризиса они сократили свой внешний долг на 50%, а Италия увеличила до 135%. Но долговое бремя предлагается распределить на всех. Тем не менее Европарламент через удаленное голосование провёл очередную сессию и поддержал предложения Еврокомиссии, назвав такие действия актом сохранения европейского единства.

Теперь слово за лидерами Евросоюза. На следующей неделе они встретятся в формате видеоконференции. Главный вопрос прежний: ущерб и долги от коронакризиса – это дело каждого или общая проблема?

Я готов вынести вас из горящего дома, но не готов платить за него ипотеку. Эта фраза министра финансов Нидерландов, которую он обронил во время недавней встречи представителей минфинов ЕС, очень чётко характеризует нынешние отношения внутри Евросоюза, когда национальные интересы становятся важнее общих. Наверное, это ещё не кризис, пока это проверка на политическую прочность и доверие внутри пока объединённой Европы.

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