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Александр Лукашенко: «Белорусы – молодцы. Без паники, без гвалта Кому надо поберечься – себя бережет. Кто покрепче и ходит под богом – в храмы приходят»

19.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о проявлении коронавирусной инфекции в Беларуси.

«Благодарю прихожан за то, что, несмотря на нагнетание страстей в обществе, они все же пришли в храм. Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет – тот посмелее и в храмы приходит.

Миллионы людей молятся Господу, многие из них облечены большой властью. Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску – наденьте, если нужно другим образом поберечься – берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства.

Если вы сделаете маленький шажок навстречу своему здоровью, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть – она кому-то нравится, не нравится – сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо», – сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси от коронавируса умерли 47 человек. На стационарном лечении находится 3538 (+256) человек. Остальные проходят амбулаторное лечение либо выписаны. По данным на 19 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента.

Напомним, в Беларуси не введен карантин. Не остановлен чемпионат Беларуси по футболу в высшей, первой и второй лигах.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о проявлении коронавирусной инфекции в Беларуси.
 
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