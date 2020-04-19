Адаптируйся или проиграешь: как бизнес подстраивается под коронавирус

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Компании в странах Содружества перепрофилируют свои производства. Предприниматели готовы к компромиссам. Да и чиновники готовы помогать, рассказывает корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.



Самое верное спасение от коронавируса – спиртовой раствор. За нужной крепостью следят в заводской лаборатории. «Она не должна превышать 70% объема, и далее мы контролируем дальнейший состав по рецептуре для нашего антисептика», – пояснила лаборант спиртзавода Дарья Битель. Пока во всем мире из-за карантина простаивают цеха, на этом спиртзаводе в Брестской области сумели быстро занять новую нишу. За неделю наладили выпуск дезинфицирующих средств. Как говорится, спрос рождает предложение. «В настоящий момент стоит первоочередная задача – это снять напряженность в связи с дефицитом данного продукта. Поэтому в первую очередь мы, конечно, будем обеспечивать Брестскую область. Ну и в целом дальше рассматривается вопрос об увеличении мощностей и сбыте данной продукции по всей территории Республики Беларусь», – рассказал директор спиртзавода Николай Симончик.

Адаптируйся или проиграешь – по такому принципу сейчас вынужден работать практически каждый предприниматель, независимо от страны и размера капитала. Новый пакет мер для поддержки бизнеса на днях анонсировали в России. Это инициатива президента РФ Владимира Путина. Расширяется список наиболее пострадавших отраслей экономики. Туда добавят компании, которые торгуют непродовольственными товарами. Всем предприятиям из этого расширенного списка государство поможет деньгами. «Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», – предложил российский лидер.



Правда, на помощь могут рассчитывать только те предприниматели, которые на 1 апреля в своих компаниях сохранили не менее 90% сотрудников. Власти доработают список системообразующих предприятий, которым предоставят льготные кредиты. Ставка по ним будет на 6% ниже средней рыночной. Отдельная помощь – авиакомпаниям. 23 миллиарда рублей. В том числе на выплату зарплат.



Вслед за федеральной программой поддержки свою уже третью по счету утвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. Бизнес получит отсрочку платежей в общей сложности на три с половиной миллиарда рублей. Это коснется более трех тысяч предпринимателей, которые взяли в рассрочку городскую недвижимость. Другие меры – льготные кредиты, в том числе «стабилизационные», а также отсрочка или частичная компенсация налогов на землю и имущество. Но все это только для тех, у кого нет проблем с законом. «Меры поддержки направлены прежде всего все-таки на «белый» бизнес. То есть, тех, кто оформляет трудовые отношения, выплачивает регулярно заработную плату. Это, наверное, правильно: если ты много лет делился взносами, налогами с государством, то и государство должно оказать тебе помощь», – объяснил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Помощь от государства получить не так-то просто. Это выяснилось уже в первые дни всеобщего карантина. Сотни предприятий и бизнесменов столкнулись с бюрократической волокитой. Банки под надуманными предлогами отказывают в льготных кредитах. Вмешаться пришлось премьеру. «Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется!», – заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Не дожидаясь кредитов, в некоторых регионах решили поддержать предприятия по-своему. Это Саратов. На фабрике, где в обычное время делают утеплитель для фасада и мягкую мебель, выполняют крупный заказ от местных властей – медицинские маски. 30 тысяч масок за смену – хватит на средний райцентр. Продукцию, которая так нужна во время карантина, областное правительство заказало еще двум десяткам предприятий. И они охотно сменили профиль. «У нас нет времени на раскачку, на раздумье – надо сегодня сделать! Чтоб мы не ждали, когда нам из Китая поставят маску, моющее средство. Мы должны задаться целью, чтобы эту продукцию изготавливать у себя, на территории Саратовской области», – отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Это одно из главных предприятий Балашова. Здесь много лет производят ткани для спецодежды. Пандемия коронавируса заставила по-новому оценить рынок. «Мы в ускоренном режиме, наверное, за три-четыре дня провели отработку специального покрытия, которое повышает на ткани ее защитные свойства», – рассказал генеральный директор предприятия Василий Абраменков. Из этой ткани получается защитный костюм. Подходит для врачей, которые работают в инфекционных отделениях. Шьют его на соседней фабрике. Получается, перепрофилирование помогло сразу двум предприятиям удержаться на плаву.

Выход нашли даже те, кто с самого начала оказался в списке наиболее пострадавших. В Петербурге и Ленинградской области набирает популярность новый вид туризма – выезд на самоизоляцию. «Я считаю, что это вообще лучше, чем находиться в квартире. Можно пойти в лес погулять, подышать чистым, свежим воздухом, тем более, что здесь хвойный лес. Он, конечно же, дезинфицирует наши внутренние органы, в основном, легкие», – поделилась гость Людмила Воронова. На этой базе отдыха от коронавируса прячутся целыми семьями. Многие здесь работают или учатся удаленно. Для гостей это замена отпуска, для персонала – возможность сохранить работу. О безопасности тоже позаботились. «У нас домики в 5-8 метрах друг от друга, абсолютно дистанцированная такая история. Поэтому мы проживание как делали, так и делаем. Я надеюсь, нам его не запретят, потому что, если нам запретят проживание, это будет все», – пояснила менеджер Анастасия Рагозина.

В Казахстане на удаленную работу перешли воспитатели. Здесь, в Таразе, как и во всей республике, – карантин. Но этот частный детский сад открыт онлайн. «20-го марта у нас состоялся первый урок, когда педагог, работая с частью деток, которые еще ходили в детский сад в группу, просто транслировал занятия тем деткам, которые не ходили», – рассказала учредитель частного детского сада Мадина Бисенова. Такие занятия – бесплатные. Половину расходов частным детским садам в Казахстане возмещает государство. Сейчас эти деньги идут на зарплаты персоналу. «Самый главный актив в любом мире изменений, в любом качающемся мире, особенно в период карантина, – это ты и твои люди. Все остальное может каким-то образом разрушиться, но ты как член команды и твоя команда – вот это основной актив!», – подчеркнула Бисенова.

Выживет не просто сильнейший, но тот, кто вовремя сумеет адаптироваться. Для бизнеса мировой карантин – и потрясение, и возможность перезагрузки.