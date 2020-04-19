ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вылечившийся от COVID-19 актер Том Хэнкс впервые подробно описал свои симптомы коронавируса

19.04.2020 22:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вылечившийся от COVID-19 актер Том Хэнкс впервые подробно описал свои симптомы коронавируса

Голливудский актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавируса, впервые подробно рассказал, как проходила болезнь, и описал симптомы, сообщает Express.

Хэнкс в интервью The National Defense Radio Show описал свою борьбу с заболеванием. По его словам, сложнее пришлось его жене, которая тоже подхватила инфекцию.

Хэнкс уточнил, что у него главные симптомы коронавируса – сильная боль в горле и во всем теле, а также усталость, в то время как у его супруги Риты пропало чувство вкуса и обоняние, а температура тела была намного выше, чем у него.

Актер добавил, что пытался поддерживать физическую форму, делая упражнения, но сильно уставал, выдыхался уже после 12 минут.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавируса, впервые подробно рассказал, как проходила болезнь, и описал симптомы, сообщает Express. Хэнкс в...
 
Новости дня
Новости
 
Адаптируйся или проиграешь: как бизнес подстраивается под коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика