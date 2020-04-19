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Вылечившийся от COVID-19 актер Том Хэнкс впервые подробно описал свои симптомы коронавируса
19.04.2020 22:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавируса, впервые подробно рассказал, как проходила болезнь, и описал симптомы,
Хэнкс в интервью The National Defense Radio Show описал свою борьбу с заболеванием. По его словам, сложнее пришлось его жене, которая тоже подхватила инфекцию.
Хэнкс уточнил, что у него главные симптомы коронавируса – сильная боль в горле и во всем теле, а также усталость, в то время как у его супруги Риты пропало чувство вкуса и обоняние, а температура тела была намного выше, чем у него.
Актер добавил, что пытался поддерживать физическую форму, делая упражнения, но сильно уставал, выдыхался уже после 12 минут.
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Голливудский актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавируса, впервые подробно рассказал, как проходила болезнь, и описал симптомы, сообщает Express. Хэнкс в...
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