Источник материала: БT

Производство увеличат до двух миллионов масок в сутки

Предприятия выпускают до 50 000 литров антисептиков в сутки

Безопасность условий для выездных медицинских бригад

Онлайн с Минздравом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как в Беларуси производят антисептики и индивидуальные средства защиты Маски, халаты, комбинезоны - то, что сегодня просто необходимо в первую очередь именно врачам. Спрос высок, под него увеличивают и предложение. Большое количество...

Маски, халаты, комбинезоны - то, что сегодня просто необходимо в первую очередь именно врачам. Спрос высок, под него увеличивают и предложение. Большое количество предприятий легкой промышленности Беларуси включилось в общее дело.Нашим больницам в сутки нужно не менее 500 000 масок, говорит Минздрав. И сегодня благодаря своим предприятиям, их около сотни, треть государственных, а остальные небольшие частные, врачи их получают. Правда, все уходит с колес. Так что дополнительные объемы нужны. И вот концерн "Беллегпром" обещает увеличить объемы до двух миллионов штук. Сейчас в аптеки ежедневно отгружают миллион масок.А вот запас, хоть и небольшой, по защитным костюмам для докторов есть. Больницы ежесуточно используют до 35 000 костюмов, шьют же их сегодня на две тысячи больше от потребности. И все больше предприятий осваивает такие модели. Среди них Коминтерн, "Элема", "Марк Формель", "Світанак", Медтехноцентр. Если будет необходимость, к ним подключатся и другие швейники, которые пока выпускают только маски.Что касается антисептиков, которые еще недавно были в дефиците, на сегодня это проблема снята. Наряду с профильными предприятиями, такими как БелАсептика, Бобруйский завод биотехнологий, подключились и от Белгоспищепрома. В итоге при спросе больниц на 35 000 литров в сутки выпускают до 50 000. Есть дезинфекторы и на полках аптек, подтверждает Минздрав.На неделе Администрация Президента и высшие должностные лица страны по поручению Главы государства проверяли ситуацию в легкой промышленности. Ежедневно они посещали отечественные предприятия, чтобы на месте увидеть, насколько задействованы мощности, каков ассортимент, объемы, качество, хватает ли сырья.Глава Администрации Игорь Сергеенко побывал на "Элеме", "Світанке", БелКредо. Они поставили на паузу выпуск продукции по профилю, переоборудовали машины под медицинские запросы, увеличили количество смен. Многие привлекают и профильные лицеи и колледжи. Про обеспеченность больниц средствами защиты и лекарствами говорили с руководителями борисовских клиник в городской больнице номер 2.Вице-премьер Игорь Петришенко побывал на 1-й подстанции скорой помощи, где убедился в безопасности условий для выездных медицинских бригад, а также в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Здесь ежесуточно делают от тысячи до полутора тысяч тестов на COVID-19. В графике вице-премьера была и столичная "Мілавіца". Здесь в день шьют 25 000 масок, но от них ждут не менее 60 000.На спецодежду: защитные халаты и бахилы для медиков - заточены сегодня Коминтерн, "Калинка" и "Купалинка". Качество продукции на неделе оценил Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Сегодня на многих предприятиях говорят, готовы шить и больше, но часто не хватает рук. Проблему планируют решить за счет нынешних учащихся. Это дополнительный резерв для легпрома.На неделе все столичные больницы трижды выходили на онлайн-связь с Минздравом и Советом Республики. Его глава Наталья Кочанова лично курирует Минский регион, где в силу внушительного столичного веса число заболевших заметно больше. Видеоконференции - удобный формат. С одной стороны, позволяют присоединиться к разговору медикам, не выходя из больничной палаты, с другой - дать сиюминутный ответ на самые важные вопросы оказания помощи людям и оперативно среагировать на все варианты развития ситуации.В зоне особого внимания на неделе была и Витебская область, вторая в стране по числу заболевших. Обсудить текущую ситуацию Наталья Кочанова приехала лично. И еще раз подчеркнула: в Беларуси делают все, чтобы поставить заслон коронавирусу. Для особого контроля над ситуацией за каждым регионом страны закреплен свой куратор.