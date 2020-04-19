Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Истории выздоровления от COVID-19 из первых уст По последним данным, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении 3538 человек. Остальные - на...

По последним данным, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении 3538 человек. Остальные - на амбулаторном лечении либо уже выписаны. Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.А мы продолжаем рассказывать истории тех, кто лично столкнулся с диагнозом COVID-19. Плохое самочувствие, трепет в ожидании результатов теста и почти месяц в закрытой палате - все это для героев нашего следующего сюжета, конечно, уже позади, но все же, как они признались, остались еще несколько моментов, к которым приходится привыкать после выписки. Личные истории выздоровления из первых уст - прямо сейчас (видео).