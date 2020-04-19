|
Истории выздоровления от COVID-19 из первых уст
20.04.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПо последним данным, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении 3538 человек. Остальные - на амбулаторном лечении либо уже выписаны. Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
А мы продолжаем рассказывать истории тех, кто лично столкнулся с диагнозом COVID-19. Плохое самочувствие, трепет в ожидании результатов теста и почти месяц в закрытой палате - все это для героев нашего следующего сюжета, конечно, уже позади, но все же, как они признались, остались еще несколько моментов, к которым приходится привыкать после выписки. Личные истории выздоровления из первых уст - прямо сейчас (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении 3538 человек. Остальные - на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)