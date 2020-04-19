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Ответы на актуальные вопросы о пандемии COVID-19 от международных экспертов и врачей

20.04.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Приятно, что данная рубрика уже стала традиционной. О борьбе с COVID-19 в нашей стране мы еще расскажем дальше в программе, а пока посмотрим, как обстоят дела за рубежом. С точки зрения качества медицинской системы и сопротивляемости эпидемии Германию сегодня называют  образцом в Европейском союзе. Здравоохранение пока выдерживает пиковые нагрузки, раздача денег пока смягчает последствия кризиса для остановленных предприятий, среднего и малого бизнеса.

Надолго ли хватит запаса прочности у самой прочной экономики Евросоюза? Как справляется на этом фоне, к примеру, болгарская система здравоохранения? Чем принципиально отличается заокеанский опыт, и что сейчас происходит в Нью-Йорке - мировой столице коронавируса? Наши журналисты связались по "Скайпу" с экспертами и врачами из разных стран. И попытались найти ответы на актуальные вопросы о пандемии (видео).

 
 
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Приятно, что данная рубрика уже стала традиционной. О борьбе с COVID-19 в нашей стране мы еще расскажем дальше в программе, а пока посмотрим, как обстоят дела за рубежом....
 
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