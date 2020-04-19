«Барса» будет играть без зрителей до февраля 2021-го при худшем прогнозируемом сценарии

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» провела исследование для оценки возможности проведения матчей со зрителями после преодоления последствий пандемии коронавируса .

В отчете рассматривается два сценария того, когда станет возможным проведение матчей на «Камп Ноу» с болельщиками, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.

Первый, «базовый» сценарий предполагает, что игры будут проводить за закрытыми дверями до февраля 2021 года. В таком сценарии предполагается, что все турниры будут завершены досрочно. При таком варианте также считается, что трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября, к предполагаемому началу нового сезона Ла Лиги .

По второму, «оптимистичному» варианту предполагается, что нынешний сезон Ла Лиги будет доигран, а матчи пройдут в период с 15 июня по начало-середину августа. Эти игры будут проводиться без зрителей, а возвращение публики на трибуны ожидается 15 ноября.