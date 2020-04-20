Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса

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20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошие новости уже есть, причем из проблемного до сих пор Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В северном регионе к концу недели, похоже, вышли на плато – это когда заболеваемость на пике, но без больших колебаний и вот-вот пойдет на спад. Не исключено, что область станет эдаким пионером.
Анастасия Бут, корреспондент:
В пятницу, 17 апреля, Минздрав констатировал, что ситуация в регионе стабилизируется.
Цитата министра: «В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших».
По словам министра, вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется. В целом такую оценку ситуации специалистами Минздрава восприняли с надеждой, что скоро все закончится, многим можно будет вернуться к обычной жизни.
Анастасия Бут:
Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ:
Анастасия Бут:
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Новости Беларуси. Хорошие новости уже есть, причем из проблемного до сих пор Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В северном регионе к концу недели,...
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