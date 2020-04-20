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Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с коронавирусом в белорусских регионах – в программе «Неделя» на СТВ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Николай Сулевский, заведующий инфекционным отделением Брестской областной больницы:
У нас отделение развернуто на 120 коек. У каждой койки есть консоль для обеспечения пациентов кислородом, потому как эти пациенты довольно часто могут нуждаться в кислородной поддержке.
Если уже говорить о том, что это реанимационный пациент, который будет нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких, то у нас развернуто на сегодня два отделения. Одно отделение в условиях нашего корпуса (реанимацией № 3 называется) на 6 коек и на 12 коек отделение реанимации № 1. У нас есть шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, и они были выписаны из нашего отделения с выздоровлением.
Кристина Протосовицкая:
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Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»
Новости Беларуси. О ситуации с коронавирусом в белорусских регионах – в программе «Неделя» на СТВ. Как обстоят дела в Бресте, расскажет Кристина Протосивицкая.
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