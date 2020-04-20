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Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»

20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О ситуации с коронавирусом в белорусских регионах – в программе «Неделя» на СТВ.

Как обстоят дела в Бресте, расскажет Кристина Протосивицкая.

Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ситуация в Брестском регионе стабильная. Сейчас мы находимся у Брестской областной больницы, медики инфекционного отделения которой первыми в регионе развернули госпиталь для пациентов с диагнозом «коронавирус». Ровно 52 дня они принимают весь удар на себя. Несмотря на напряженную работу в режиме нон-стоп, нам удалось поговорить с заведующим инфекционным отделением Николаем Сулевским.

Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»

Николай Сулевский, заведующий инфекционным отделением Брестской областной больницы:
Принято решение о том, что созданы три таких крупных межрайонных центра. Это у нас Брест, Барановичи и Пинск, среди которых будет распределено движение пациентов, которые нуждаются в оказании помощи уже в условиях более высокого уровня. Будем стараться оказать помощь всем тем пациентам, которые будут этого требовать.

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Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»

У нас отделение развернуто на 120 коек. У каждой койки есть консоль для обеспечения пациентов кислородом, потому как эти пациенты довольно часто могут нуждаться в кислородной поддержке.

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Если уже говорить о том, что это реанимационный пациент, который будет нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких, то у нас развернуто на сегодня два отделения. Одно отделение в условиях нашего корпуса (реанимацией № 3 называется) на 6 коек и на 12 коек отделение реанимации № 1. У нас есть шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, и они были выписаны из нашего отделения с выздоровлением.

Коронавирус в Бресте. Сколько пациентов уже вылечились и насколько готова инфекционка помочь «всем, кто будет этого требовать»

Кристина Протосовицкая:
Команда отделения – это почти 100 медиков в смену. Реаниматологи, инфекционисты, а теперь и хирурги. В больнице открыли хирургическое отделение на 15 коек для больных COVID-19, для неотложной помощи тем, кто в этом экстренно нуждается.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Николай Сулевский

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. О ситуации с коронавирусом в белорусских регионах – в программе «Неделя» на СТВ. Как обстоят дела в Бресте, расскажет Кристина Протосивицкая.
 
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