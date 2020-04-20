ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет

20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Я была одной из первых. И врачам, и пациентам, наверное, было сложно, страшно. И я тоже испытала все эти чувства.

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе

Но паника и страх – это, конечно, не самое лучшее, что поможет пережить нам всем эту эпидемию. Потому что паника, как вы знаете, убивает иммунитет. И, конечно, всегда страшно, когда ты сталкиваешься с новым, неизведанным.

Первая заболевшая коронавирусом белоруска о карантине: «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»

В стране есть ресурсы для того, чтобы бороться за каждого человека, за каждую жизнь. И я думаю, что наши врачи делают сейчас все возможное и невозможное.

Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет

Люди в материале: Татьяна Ефремова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Татьяна Ефремова, дизайнер:Я была...
 
Новости дня
Новости
 
Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика