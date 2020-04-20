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Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
В стране есть ресурсы для того, чтобы бороться за каждого человека, за каждую жизнь. И я думаю, что наши врачи делают сейчас все возможное и невозможное.
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Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет
Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Татьяна Ефремова, дизайнер:Я была...
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