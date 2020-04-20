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Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом
20.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пациентам с легким или же бессимптомным течением коронавирусной инфекции будут предлагать находится дома – в самоизоляции с регулярными консультациями врача, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Галина Буро, корреспондент:
Подключились к работе поликлиники, санстация и милиция – совместно в рейд по самоизолированным. В списке – адреса людей, которые оказались контактами первого уровня (то есть непосредственно общались с заболевшими), а также тех, кто недавно вернулся из-за границы. Они должны находится постоянно дома. Проверим.
– Да.
В квартиру никто не заходит: личная безопасность прежде всего. Звонка в домофон достаточно.
Нина Коваленок, заведующая отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:
В Свислочском ФАПе тех, кто зашел без маски, конечно, не штрафуют, но настоятельно рекомендуют все же надеть. Перчатки тоже, даже нашей съемочной группе. Работа на селе теперь по новым правилам.
Ольга Звержевич, заведующая Квасовской амбулаторией:
Пациентов с температурой принимают утром, остальных – после 12:00. После каждого пациента – обработка рук и инструментов антисептиком. Физиокабинет теперь работает в ограниченном режиме, ингаляции отменили, скрининговые исследования тоже, стоматолог только по экстренному, плановые прививки перенесли. И во всем меры безопасности.
Сразу разграничения, чтобы они могли ожидать приема, если это не один пациент, а больше. Здесь у нас место для раздевания пациентов, вешалка стоит. Здесь у нас скамеечки. Вы видите разграничительные ленты, то есть как должны пациенты рассаживаться. Санитарочка контролирует, чтоб рассадка была правильной, чтобы минимизировать контакт. Здесь у нас антисептик для обработки рук. То есть, если пациенты приходят, просим и они читают, что руки надо обработать и только потом ожидать приема.
Галина Буро:
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Новости Беларуси. Пациентам с легким или же бессимптомным течением коронавирусной инфекции будут предлагать находится дома – в самоизоляции с регулярными...
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