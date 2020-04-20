Названа возможная причина развития тяжелой формы коронавируса

Источник материала: ОНТ

Тяжелые формы коронавирусной инфекции могут быть связаны с аномально высокой активностью определенных иммунных клеток. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты их работы опубликованы в научном журнале Journal of Experimental Medicine.

Речь идет о таких иммунных клетках, как нейтрофилы. Исследователи отметили, что именно нейтрофилы первыми реагируют на появление вируса в организме, захватывают и уничтожают микробы.

Также эти клетки способны вырабатывать особые структуры – «нейтрофильные экстраклеточные ловушки» (НЭЛ), которые могут соединяться с вирусами и убивать их.

В ходе исследования эксперты изучили фрагменты легких трех пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили в них аномальное количество нейтрофилов. Похожее скопление они также ранее зафиксировали во время анализа тканей пациентов, погибших от тяжелых форм гриппа и заражения крови.

Исследователи полагают, что повышенная активность НЭЛ (слишком активная реакция иммунной ситемы на вирус) может ухудшить течение заболевания и даже привести к смертельному исходу.

Эту гипотезу еще предстоит проверить в ходе других клинических исследований. В случае успешного подтверждения врачи попробуют давать заболевшим COVID-19 препараты, которые искусственно тормозят активность указанных иммунных клеток.

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