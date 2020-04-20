Все ждут возвращения большого спорта, но он вернется другим. Вот к чему стоит приготовиться

Источник материала: Tut.by

Болельщики по всему миру ждут возобновления любимых турниров после приостановки из-за пандемии коронавируса, но не стоит надеяться, что сразу после снятия жестких ограничений в странах спорт вернется в прежнем виде. SPORT.TUT.BY обозначил проблемные места, а среди них переживания людей за безопасность, жизнь в условиях закрытых границ, вероятность возникновения второй волны эпидемии, падение доходов турниров и зарплат спортсменов.



Фото: psg.fr

Низкая посещаемость спортивных событий шокирует

Помните, при каких обстоятельствах 11 марта прошел футбольный матч ПСЖ и «Боруссии» в Лиге чемпионов? Болельщиков в Париже из-за риска заражения COVID-19 не пустили на трибуны, и камерность обстановки на без малого пятидесятитысячном стадионе «Парк де Пренс» шокировала: тишина, которую перебивали звуки ударов по мячу и реплики футболистов, давила на уши. Казалось, что все происходящее — не по-настоящему.

С 17 марта Франция на карантине. 13 апреля режим самоизоляции там продлили до 11 мая. После снятия ограничений напуганные смертями и сообщениями о сохраняющихся рисках заражения французы повременят с возвращением на «Парк де Пренс», если не будут уверены, что ходить на массовые мероприятия безопасно.



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Предположение о том, что посещаемость стадионов окажется сильно ниже ожиданий, косвенно подтверждает история с открытием кинотеатров в Китае после прохождения этой страной пика эпидемии и смягчения ограничительных мер. Несмотря на прожитые в условиях самоизоляции недели и месяцы, китайцы не кинулись в кино: средняя посещаемость одного сеанса сразу после снятия ограничений составила менее одного человека, сообщает Variety .

В любом случае в первое время большинство крупнейших международных соревнований пройдет без зрителей. В Испании ожидают, что люди пойдут на стадионы в лучшем случае в ноябре , в Италии — лишь в начале следующего года , о том, что первое время на спортивных мероприятиях не будет зрителей, говорил и Трамп . Кстати, в Англии на таких матчах могут начать использовать искусственный шум . Это тоже может стать нормальным явлением в спорте на ближайшие месяцы.

Вероятность второй волны эпидемии отсрочит проведение международных турниров

За десять дней в Китае успели открыть около 600 заведений, а затем Китайское бюро кинематографии (China's Film Bureau) постановило немедленно приостановить продажу билетов в кино. Руководители кинотеатров связали решение о закрытии с регистрацией завозных случаев распространения инфекции, и уже 28 марта Китай запретил въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут держать границы закрытыми до сентября, сообщает BFM , так как тоже осознает риск второй волны эпидемии.



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С учетом того, что на первом этапе борьбы с инфекцией путем карантина страны рвут цепочки распространения коронавируса и пытаются локализовать очаги, значительная часть населения все еще будет оставаться восприимчива к вирусу. Вероятность новых вспышек при открытых границах увеличится многократно.

А раз так, то трудно представить, что мадридский «Реал» отправится в Манчестер доигрывать стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. То же касается «Наполи» в Барселоне, «Лиона» в Турине и «Челси» в Мюнхене — возможно ли это летом 2020-го? Вряд ли.

Или взять теннис. В течение сезона игроки перемещаются по миру примерно по такому маршруту: Австралия, Ближний Восток, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, США, Япония, Китай. Как в условиях сохранения опасности распространения коронавируса организовать поездки теннисистов?

Обозначится приоритет национальных соревнований перед международными

Самый реальный способ вернуть спорт — возобновить национальные чемпионаты по мере улучшения в странах эпидемиологической обстановки.

В топ-лигах рассматривают варианты, когда игры будут проводиться в одном месте. Так, в Национальной баскетбольной ассоциации США городом-фаворитом в борьбе за все матчи плей-офф является Лас-Вегас. В английской футбольной Премьер-лиге готовы доиграть сезон-2019/2020 на изолированной территории в Лондоне и центральной части страны, сообщает The Independent .

Значительную часть доходов клубов НБА и английской Премьер-лиги составляют телевизионные контракты, поэтому они готовы проводить матчи без зрителей, лишь бы завершить сезон и исполнить обязательства перед телекомпаниями. Организация соревнований в такой форме потребует от команд, участников матча и производителей ТВ-продукта придерживаться карантина.



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По такому пути могут пойти турниры сезонного формата типа Лиги чемпионов на время, пока две трети населения не переболеет COVID-19 или пока человечество не получит вакцину.

Спорт лишится нескольких традиций

«Арсен Венгер и Жозе Моуриньо не пожали друг другу руки» — в мире до пандемии подобное сообщение становилось «молнией»: как так? Пахнет ли жареным? Отказ от рукопожатий до момента полной победы над коронавирусом может стать нормой.

Поменяться футболкой с Лионелем Месси или Криштиану Роналду после матча — для некоторых футболистов это чуть ли не главная задача на матч, но в период сохраняющейся опасности заражения COVID-19 обмен будет выглядеть как что-то негигиеничное и небезопасное.



Фото с сайта sport.es

Казалось бы, зачем игрокам в контактном виде спорта эти условности, когда в пылу борьбы они касаются друг друга многократно. Но если тот же футбол — нечто большее, чем игра, то трансляция идеи о важности соблюдения мер личной гигиены и сохранения социальной дистанции будет его вкладом в нераспространение инфекции.

Именно об этом перед недавним ответным матчем с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов говорил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

— Мы не жмем руки перед матчем, и это просто знак для всех остальных. На поле выйдут двадцать два абсолютно здоровых футболиста, и они не будут жать друг другу руки только для того, чтобы подать пример людям. Если лично вы (обращается к прилетевшему в Ливерпуль журналисту из Мадрида, который задал Клоппу провокационный вопрос. — Прим. TUT.BY) делаете то же самое, то хорошо. Тогда мы делаем одно дело.

— Да, одно, — сказал разозливший Клоппа журналист.

— Я не уверен, но это и неважно, — заключил тренер.

Будут продаваться маски и перчатки с символикой клубов

Чтобы вернуть болельщиков на стадионы, организаторам соревнований не стоит надеяться лишь на то, что люди соскучились по спорту и так или иначе придут. Необходимо убедить их в том, что на аренах предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Допуск на стадионы может осуществляться после замера температуры, что уже делают в чемпионате Беларуси по футболу. На первых порах, пока зрители все еще будут обеспокоены темой коронавируса, их могут рассаживать на трибунах через одного, что опять-таки практикуют в Беларуси. А на продаже тканевых масок, респираторов и перчаток с символами команд и соревнований организаторы могут сделать кассу.



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Спортсмены станут зарабатывать меньше

Приостановка сезона и связанные с ним финансовые издержки, а также экономические проблемы, с которыми столкнутся страны после карантина, ставят спорт как индустрию развлечений в сложные условия.

По сведениям The Athletic , если в Премьер-лиге отменят оставшиеся девять туров, то она потеряет 762 миллиона фунтов (около 950 млн долларов), которые должна была получить от телевещателей. Компенсировать потери клубам позволило бы сокращение зарплатной ведомости. В Англии футболисты неохотно идут на понижение зарплат.

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни в своей колонке для Sunday Times выдал тираду:

— Если бы правительство попросило меня поддержать медсестер деньгами или приобрести аппараты ИВЛ, то я бы с гордостью сделал это, так как знал бы, куда пойдут деньги. Я в той ситуации, которая позволяет мне урезать зарплату. Но не все футболисты в таком же положении. А сейчас внезапно всех представителей профессии ставят под удар требованием 30-процентного сокращения зарплат. Почему футболистов сделали козлами отпущения?



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Отдельным командам удается найти понимание у игроков, и зарплаты урезаются до 50 процентов. Но даже если спортивным организациям удастся минимизировать потери, то привлечь спонсорские средства в прежних объемах будет не так-то просто из-за экономических трудностей стран и неопределенности насчет того, что дальше соревнования будут проходить без приостановок, то есть в обозначенные сроки.

— В следующем сезоне 75 процентов зарплаты может «улететь», — сказал хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров во время прямой трансляции в Instagram. — Есть слухи, что взрослые игроки откажутся играть. Может, меркантильно, но играть за 25 процентов — ненормально.

Вырастет популярность виртуальных соревнований

С 2 по 9 мая в Мадриде должен был состояться один из крупнейших теннисных турниров с призовым фондом 8,3 млн долларов, однако, как известно, до июля никто из игроков-профессионалов точно не сыграет. Тем не менее организаторы турнира в Мадриде нашли решение, как занять игроков и развлечь болельщиков: они проведут виртуальный турнир за видеоигрой Tennis World Tour на приставке PlayStation 4.

Играть будут действующие теннисисты — по шестнадцать игроков у женщин и мужчин. Среди участников значатся белоруска Виктория Азаренко, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.





Пока решение с онлайн-турниром — способ поддержать теннисистов, временно находящихся на самоизоляции, и интерес к игре. Но почему бы классическому спорту не взяться за развитие виртуальных соревнований с учетом роста популярности киберспорта?

В 2019 году крупнейший турнир по Dota 2 The International побил рекорд по просмотрам: 1,968 млн зрителей — пиковое значение онлайн-просмотров. Призовой фонд соревнований составил 34 млн долларов.

Быть может, идея включить в теннисные турниры наряду с одиночным, парным и смешанным разрядами еще и виртуальный, где выступать могли бы киберспортсмены, позволила бы теннису как расширить аудиторию за счет молодежи, так и получить доступ к новым источникам финансирования.