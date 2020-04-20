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Несколько правил, которые помогут обезопасить себя от COVID-19

20.04.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Несколько правил, которые помогут обезопасить себя от COVID-19

С целью профилактики коронавирусной инфекции, в связи с предстоящими крупными религиозными праздниками (Пасха, Радуница), государственное учреждение «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» рекомендует жителям города и района придерживаться следующих правил:

Правило 1: Соблюдайте гигиену рук! Чистые руки — это гарантия того, что Вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности. Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды, мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук.

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки, чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить руки. Эти простые меры удалят вирусы с Ваших рук!

Правило 2: Сократите время пребывания в местах большого скопления людей, в том числе в общественном транспорте. Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают). Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии.

Помните, что респираторные вирусы передаются от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле). Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1-1,5 м от лиц, которые имеют симптомы респираторной инфекции.

Не рекомендуется посещение мест массового скопления людей лицами старших возрастов. Именно они находятся в особой группе риска, так как заболевание протекает у них тяжелее из-за возрастных изменений в организме и наличия «багажа» хронических заболеваний.

Соблюдайте «респираторный этикет»:

  • прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете;
  • используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования;
  • при отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя;
  • не касайтесь немытыми руками носа, рта и глаз.

Используйте медицинскую маску при посещении мест с большим скоплением людей!

Важно помнить, что использовать маску нужно не более двух часов. Одноразовые маски нельзя использовать повторно.

Правило 3. В случае появления симптомов респираторной инфекции, (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, заложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и чувство «ломоты» в теле) оставайтесь дома и вызовите врача на дом.

Эти простые, но очень важные меры предосторожности, позволят снизить риск заболевания у вас и ваших близких.

Будьте здоровы!

Несколько правил, которые помогут обезопасить себя от COVID-19
Несколько правил, которые помогут обезопасить себя от COVID-19

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