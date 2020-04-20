В Китае успешно прошла испытания на обезьянах вакцина от коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Китайские медики объявили об успешном испытании вакцины от кронавируса нового типа, которую испытали на мышах, крысах и обезьянах. Результаты опытов опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает ТАСС .

Животных заразили штаммом SARS-CoV-2, чтобы их организм вырабатывал антитела для борьбы с вирусом. Уже организовано пилотное производство вакцины PiCoVacc, благодаря которой организмы подопытных начинали вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Эксперимент показал, что вакцина частично или полностью защитила макак от заражения COVID-19.

Во многих странах ученые продолжат работу над разработкой вакцины от коронавируса нового типа. Некоторые из них проверяют уже на людях, но первые итоги стоит ждать не ранее чем через полтора года. Некоторые препараты основаны на непроверенной технологии, которая позволяет вводить в человеческие клетки фрагменты РНК и заставлять их производить большие количества белков вируса. Продолжаются и разработки классических вакцин, содержащих ослабленные вирусные частицы.

Что же касается китайской вакцины, то она создана на основе инактивированных вирусных частиц. Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата.

После этого препарат проверили на макаках-резусах. Сперва у животных выработалась иммунная реакция, а после их попытались заразить коронавирусом. Выяснилось, что вакцина значительно снижает остроту симптомов болезни, а удвоенная доза вакцины и вовсе полностью защитила макак от вируса. Ученые отмечают, что их препарат не вызвал у животных побочных эффектов, чего обычно и опасаются иммунологи.

sb.by